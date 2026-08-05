Alcaraz desiste do Masters 1000 de Cincinnati, adia retorno e chega a 4 meses longe das quadras

A volta de Carlos Alcaraz às competições foi adiada mais uma vez. Apesar de estar inscrito para o Masters 1000 de Cincinnati, que começa na próxima sexta-feira, o tenista espanhol, atual número 2 do mundo, comunicou sua desistência nesta terça-feira.

A decisão de Alcaraz foi comunicada nas redes sociais da organização do torneio. O espanhol é o atual campeão da competição.

"Carlos Alcaraz desistiu do Masters 1000 de Cincinnati. Desejando tudo de melhor ao nosso campeão de 2025 em seu processo de recuperação. Mal posso esperar para recebê-lo no próximo ano!", escreveu a organização.

"Sabemos que Carlos está fazendo tudo o que pode para voltar a competir em torneios o mais rápido possível", disse Bob Moran, diretor do Masters 1000 de Cincinnati.

Campeão do Australian Open em janeiro, Alcaraz não entra em quadra desde abril deste ano. O último jogo do espanhol foi no ATP 500 de Barcelona, quando desistiu da competição nas oitavas de final para tratar uma lesão no punho direito. Após tratar a lesão, em julho o tenista chegou a compartilhar nas redes sociais que estava treinando em quadra, indicando que estava próxima do retorno ao circuito em agosto. No entanto, o atleta de 23 anos precisou adiar mais uma vez sua volta.

Agora, a expectativa é de que o retorno de Alcaraz ocorra na disputa do US Open, último Grand Slam da temporada. A competição nos Estados Unidos será realizada entre 23 de agosto e 13 de setembro.