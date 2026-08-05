Rony explica apelido no uniforme em noite de 'herói' do Santos: 'O nome rústico pegou'

O Santos garantiu seu lugar nas quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira, ao bater o Remo por 1 a 0 no Estádio Mangueirão. Autor do gol da vitória da equipe paulista, Rony contou a razão pela utilização do apelido "rústico" no seu uniforme.

"Eu tô fazendo um teste. Por todas as pessoas que me conhecem aqui no estado do Pará, o nome 'rústico' pegou muito. Eu falei que ia fazer um teste hoje pra ver se ficava legal. Acredito que ficou aprovado, vamos ver como vai ser na sequência", disse o atacante de 31 anos.

Natural da pequena cidade de Magalhães Barata, Rony iniciou sua carreira no Remo, onde atuou até 2015. Depois, ele passou por Náutico, Albirex Niigata (do Japão), Athletico-PR, Palmeiras e Atlético-MG antes de chegar no clube alvinegro no início deste ano.