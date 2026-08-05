Cuca festeja presença do Santos em três competições: 'Tenho orgulho de fazer parte deste grupo'

Cuca festejou muito a vitória do Santos sobre o Remo, nesta terça-feira, em Belém, que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, feito que o time não conseguia há cinco anos. Mais que isso, o treinador destacou que a equipe segue na briga por três competições, pois joga pelo Campeonato Brasileiro e está nas oitavas da Copa do Brasil.

"Tenho orgulho de fazer parte deste grupo. Nos damos as mãos para enfrentar todos os problemas extracampo e seguimos passando de fase. Só falta embalar no Brasileirão", disse Cuca em entrevista coletiva no Mangueirão, em Belém.

Cuca só lamentou a falta de pontaria do time, o que poderia ter tornado a classificação menos angustiante. "Fizemos um grande primeiro tempo, com o controle do jogo, quando estava 11 contra 11. Criamos oportunidades, mas aí veio a expulsão (Marllon, zagueiro do Remo) e mudou o jogo. O Remo baixou as linhas e não tivemos mais velocidade com o Caballero. As linhas se fecharam bastante, mas ainda tivemos boas jogadas e pecamos a finalização."

Sobre o lance da expulsão de Marllon, muito discutida pela diretoria do Remo, Cuca concordou com a atitude da arbitragem. "Caballero ia sair na cara do gol. Para isso que tem o VAR. Quando se perde, se reclama de tudo."

O Santos volta a jogar domingo, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, quando terá pela frente o Athletico-PR, na Vila Belmiro.