Após empate sem gols, Fluminense e Vasco decidem vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

O Maracanã será palco, nesta quarta-feira, de mais um capítulo de uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro. Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em um clássico que promete ser uma das principais atrações da rodada no torneio mais rentável do país.

O primeiro duelo, disputado no último sábado, terminou empatado por 0 a 0. Apesar da ausência de gols, o clássico foi movimentado, com boas oportunidades para os dois lados e deixou a decisão completamente aberta para os últimos 90 minutos, aumentando ainda mais a expectativa para o reencontro.

Em caso de novo empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. O retrospecto recente evidencia o equilíbrio nesta rivalidade carioca. Nos últimos 11 confrontos entre Vasco e Fluminense, o time tricolor leva pequena vantagem, com cinco vitórias, contra quatro do rival, além de dois empates. No histórico geral, porém, o Vasco aparece na frente: em 401 encontros, são 158 vitórias cruzmaltinas, 126 triunfos tricolores e 117 empates.

O Fluminense chega pressionado pela falta de resultados desde a retomada do calendário nacional após a Copa do Mundo. Ainda não venceu no período e acumula quatro resultados sem triunfo, cenário que aumentou a cobrança da torcida por uma resposta imediata.

Do outro lado, o Vasco encara o clássico como uma oportunidade de ganhar confiança e fortalecer o trabalho do técnico Pedro Emanuel. Contratado após a pausa para a Copa do Mundo para substituir Renato Gaúcho, o treinador soma cinco partidas no time cruzmaltino, com uma vitória, três empates e uma derrota. Uma classificação sobre o rival pode representar a consolidação do início de trabalho do português e dar ainda mais respaldo à comissão técnica.

O Vasco conta com um reforço de peso para a decisão. O volante Thiago Mendes está de volta após cumprir suspensão e deve assumir a titularidade no lugar de Tchê Tchê. A tendência é que ele seja utilizado ao lado de Jair, que ganhou uma oportunidade no primeiro clássico após longo período lesionado e terminou o primeiro jogo como um dos melhores em campo.

O meia Jhojan Rojas também deve ser novidade no time titular. O colombiano é cotado para entrar na vaga do promissor Ramon Rique, jovem que vem ganhando chances sob o comando de Pedro Emanuel, mas teve atuação aquém das expectativas na partida de ida. Adson, Spinelli e Andrés Gómez devem formar o setor ofensivo.

A principal dúvida está na lateral-esquerda. Cuiabano é o titular e teve boas atuações antes da pausa para a Copa do Mundo, mas não conseguiu manter a regularidade na retomada do calendário nacional e encara a concorrência de Lucas Piton, que também não vive boa fase em São Januário, mas pode ganhar uma chance por conta do momento do companheiro.

O técnico Pedro Emanuel analisou o desempenho do Vasco na primeira partida e valorizou a atuação da equipe. "Saí com o sentimento é de orgulho. Fomos extremamente competitivos. Foi um clássico no Maracanã, minha estreia no estádio, fico satisfeito pela atitude do time. Nós queremos mais, podemos fazer mais e vamos fazer, mas é um bom indicador. Só não saio 100% satisfeito porque não ganhamos. Fizemos a primeira batalha, os primeiros 90 minutos de 180, e chegar ao empate em 0 a 0 é perfeitamente natural neste momento da eliminatória."

Ao contrário de Pedro Emanuel, que deve promover mudanças no Vasco, o técnico Luís Zubeldía deve repetir a escalação do Fluminense último sábado, apostando em uma equipe que se destacou pela solidez defensiva apresentada diante dos rivais. O experiente Hulk deve iniciar no banco de reservas, com o ataque sendo formado por Savarino, John Kennedy e Canobbio.

Igor Rabello e Ignácio devem seguir entre os titulares da defesa, com o zagueiro Jemmes sendo opção no banco, após se recuperar de uma lesão no adutor da coxa direita. O centroavante Rodrigo Castillo voltou a treinar depois de um período longe dos gramados para se recuperar de dores no adutor da coxa esquerda e também pode reforçar o banco. A comissão técnica segue sofrendo com ausências de peso: os zagueiros Thiago Silva, Juan Freytes e Jullián Millán estão no departamento médico e são ausências confirmadas.

Zubeldía destacou a importância de vencer um clássico para ganhar confiança e retomar a boa campanha do início do Brasileirão. "Clássicos são jogados de maneira diferente. Não é só pela Copa do Brasil. Venho da Argentina e sei o que são clássicos. Tem que saber jogar e superar os limites dentro de campo. É um jogo que se joga com muita paixão. Precisamos ser mais efetivos nessa situação. Poderíamos ter ficado com a vitória. São 180 minutos e a primeira etapa está igualada."

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Thiago Mendes, Jair e Jhojan Rojas; Adson, Cláudio Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).