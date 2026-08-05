Cruzeiro aposta no Mineirão e tenta confirmar boa fase contra a Chapecoense na Copa do Brasil

Cruzeiro e Chapecoense voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Sem gols no primeiro encontro, disputado na Arena Condá, em Chapecó, a decisão segue totalmente aberta: quem vencer avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

O Cruzeiro chega para a decisão em um dos melhores momentos da temporada. Sob o comando de Artur Jorge, a equipe encontrou regularidade, cresceu de rendimento e passou a figurar na disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro. Agora, diante de sua torcida, tenta transformar o bom momento em classificação para seguir sonhando com um dos títulos mais importantes do calendário nacional.

Na campanha da Copa do Brasil, o Cruzeiro eliminou o Goiás na fase anterior e aposta na força do Mineirão para confirmar o favoritismo diante dos catarinenses.

A Chapecoense vive um cenário completamente diferente. Lanterna do Campeonato Brasileiro, o clube vê na Copa do Brasil a chance de mudar o rumo da temporada. Chegou às oitavas após eliminar o Botafogo, uma das grandes surpresas da competição, e tenta repetir a façanha para seguir vivo no torneio.

Artur Jorge deve manter a estrutura da equipe que atuou em Chapecó. A principal dúvida está na lateral direita, entre Fagner e William, enquanto o ataque tem disputa aberta entre Kaique Kenji e Felipe Moraes.

"Sabemos da importância desta partida e do peso que tem uma classificação em casa. Precisamos jogar com personalidade, equilíbrio e aproveitar o apoio da nossa torcida para buscar a vaga", afirmou Artur Jorge.

Na Chapecoense, o técnico Rafael Lacerda perdeu uma peça importante para a decisão. O atacante Bolaise sofreu uma lesão no pâncreas após um choque no jogo de ida e acabou vetado pelos médicos. A tendência é que o treinador mantenha uma equipe compacta, apostando em forte marcação e velocidade nos contra-ataques para surpreender o adversário.

"Sabemos das dificuldades de enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, mas mostramos ao longo da competição que podemos competir contra qualquer adversário. Vamos em busca da classificação", disse Rafael Lacerda.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CHAPECOENSE

CRUZEIRO - Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Kaique Kenji (Felipe Moraes). Técnico: Artur Jorge.

CHAPECOENSE - Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias (Max Alves), Giovanni Augusto e Fernando; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Rafael Lacerda.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).