Grêmio busca reação na temporada contra o Mirassol em decisão por vaga na Copa do Brasil

Grêmio e Mirassol medem forças nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do empate por 1 a 1 no duelo de ida, realizado no interior paulista, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos de alerta no Campeonato Brasileiro. O Grêmio atravessa uma fase turbulenta e aparece na zona de rebaixamento, com 22 pontos, em 17º lugar, pressionado por uma sequência de resultados negativos. Já o Mirassol conseguiu reagir nas últimas rodadas, deixou o Z-4 e ocupa a 14ª colocação, com 23 pontos, buscando transformar a boa fase em classificação na Copa do Brasil.

Os dois clubes chegam embalados por campanhas de superação na Copa do Brasil. O Grêmio avançou sem grandes dificuldades diante do Confiança, enquanto o Mirassol protagonizou uma das surpresas da fase anterior ao eliminar o Red Bull Bragantino.

Para o duelo decisivo, o técnico Luis Castro, que dificilmente seguirá no clube em caso de eliminação, terá de mexer na equipe. O atacante Tetê foi confirmado como desfalque após sofrer uma lesão muscular na região do quadril. Sem uma das principais opções ofensivas, Jovane Cabral e Enamorado aparecem como alternativas para ocupar a vaga no setor de ataque.

"É um jogo decisivo, de detalhes. Precisamos competir no nosso limite, entender o momento da equipe e fazer valer o fator casa. A torcida será fundamental para nos empurrar em busca da classificação", afirmou Luis Castro.

Do lado paulista, Rafael Guanaes também convive com dúvidas para montar o Mirassol. O treinador não poderá contar com Aldo Filho e Negueba, ambos entregues ao departamento médico, enquanto o goleiro Walter ainda será avaliado. O camisa 1 deixou o campo no jogo de ida e sua presença na Arena é incerta. Caso não tenha condições, Alex Muralha será o responsável por defender a meta da equipe.

"Sabemos da dificuldade de jogar na Arena, contra um clube de tradição e com uma torcida forte. Mas chegamos preparados, respeitando o Grêmio e acreditando na nossa capacidade de competir", disse Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X MIRASSOL

GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Carlos Vinícius e Jovane Cabral (Enamorado). Técnico: Luis Castro.

MIRASSOL - Walter (Alex Muralha); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Fernandinho, Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).