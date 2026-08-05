Palmeiras 'visita' Fortaleza em Cuiabá com um pé nas quartas da Copa do Brasil

Com a classificação encaminhada, o Palmeiras volta a campo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time construiu, em São Paulo, a vantagem de 3 a 0, que dá tranquilidade para o duelo de volta, contra o Fortaleza, na Arena Pantanal, em Cuiabá, nesta quarta-feira. O mando foi vendido pelo clube cearense por R$ 2,2 milhões.

O cenário positivo permitirá que Abel Ferreira rode o elenco. Marlon Freitas e Andreas Pereira são os jogadores de linha com mais partidas no ano (38 e 37, respectivamente). Eles devem ser preservados.

Será também uma oportunidade para Flaco López ganhar mais ritmo. Desde o retorno da Copa do Mundo, o argentino soma 66 minutos e um gol, justamente no jogo de ida contra o Fortaleza.

Vitor Roque tem 70 minutos em campo desde a parada. Ele passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no começo de maio e tem o caso de mais cautela.

Quem ganha espaço diante da ausência da dupla Flaco-Roque são os paraguaios Mauricio e Ramón Sosa. Após a Copa do Mundo, o camisa 18 tem quatro gols. Já o 19 marcou duas vezes e deu duas assistências.

"O Maurício e o Sosa têm sido espetaculares. Gostamos de um jogador de apoio e profundidade na equipe. O campeonato é longo, muitas competições, preciso de todos, e todos mostram no dia a dia", elogiou Abel Ferreira após a vitória sobre o Fortaleza, em que cada um teve uma participação em gol.

DESFALQUES E MARCA HISTÓRICA

No primeiro jogo, Jefté, Bruno Fuchs e Gustavo Gómez já eram desfalques. Agora, Khellven e Paulinho somam-se à lista.

Gómez é isoladamente o estrangeiro com mais jogos pelo Palmeiras, com 415. Mesmo fora, ele não tem a marca ameaçada, mas viu outro companheiro melhorar sua posição no ranking. A vitória sobre o Fortaleza foi a 242ª partida de Joaquin Piquerez no clube. Ele subiu para o segundo lugar, superando Valdívia e Arce (ambos com 241).

O lateral-esquerdo enalteceu a vantagem construída, mas não quis dizer que a disputa está ganha. "Será um jogo muito importante para continuarmos mantendo nossa sequência, nosso ritmo e nosso estilo de jogo. Temos uma vantagem, que é ampla, que o time buscou aqui nos primeiros 90 minutos, mas sabemos que lá vai ser um campo difícil, vai ser um clima difícil, mas vai ser para os dois e espero que o time consiga fazer o que vem fazendo, manter o resultado e ganhar lá também", comentou.

A vaga nas quartas de final da Copa do Brasil paga R$ 4 milhões. Caso o Palmeiras avance, o clube, que já faturou R$ 5 milhões nesta edição do torneio, atingirá a meta orçamentária na competição.

FOCO NA SÉRIE B

O Fortaleza é o quarto colocado na segunda divisão, em que apenas os dois primeiros ganham acesso direto à elite. Após o revés no primeiro jogo, Paulo Autuori pode poupar atletas nesta quarta-feira. Foi o que indicou o técnico adjunto Bernardo Franco.

"Estamos focando na recuperação dos atletas que começaram o jogo contra o Palmeiras. Vamos ver a melhor equipe, e o Paulo vai definir. Vamos acompanhar a recuperação dos atletas, e aqueles que estiverem mais aptos vão iniciar a partida. É um momento também de construção, visando à nossa sequência na Série B, que é o principal objetivo da temporada", disse.

A partida foi a estreia do técnico no comando do Fortaleza. Ele chegou com a missão de melhorar o desempenho, ponto de críticas ao trabalho de Thiago Carpini. "Nós queremos que o rendimento da equipe prove, não para ninguém, mas para nós mesmos, que somos fortes, somos equipe e clube, em termos de estrutura, que tem que estar na prateleira de cima", disse Autuori após o jogo contra o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X PALMEIRAS

FORTALEZA - João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes; Ronald Falkoski, Lucas Sasha e Pierre Wagner; Paulo Baya, Vitinho e Luiz Fernando. Técnico: Paulo Autuori.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo e Alexander Barboza; Allan, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Joaquin Piquerez; Jhon Arias, Mauricio e Ramón Sosa (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá.