Milan e Inter prestam homenagem a Franco Baresi antes de jogo amistoso na Austrália

O tradicional clássico entre Milan e Internazionale, realizado nesta quarta-feira, em Perth, na Austrália, como preparação para a temporada europeia, teve um momento de grande emoção antes mesmo de o juiz iniciar a partida. Jogadores das duas equipes se alinharam no círculo central e participaram de um minuto de silêncio em memória de Franco Baresi.

Na cerimônia, o lendário jogador apareceu em um telão erguendo um troféu com a camisa do Milan em um momento que os torcedores ficaram em completo silêncio no estádio. Na sequência da homenagem, várias imagens da carreira do defensor foram exibidas.

O jogador, que morreu na última semana, aos 66 anos, defendeu o Milan durante toda a sua carreira. Ele também fez história na seleção italiana. Campeão como reserva na Copa do Mundo da Espanha, em 1982, Baresi esteve em campo na final do Mundial de 1994, nos Estados Unidos, quando o Brasil bateu a Itália nos pênaltis e conquistou o tetracampeonato.

A Inter de Milão, principal rival do Milan, também já havia se solidarizado com a morte de Franco Baresi e homenageou o jogador como um dos grandes nomes da história do futebol italiano de todos os tempos.

Em seu funeral, em Milão, uma multidão tomou conta dos arredores da Basílica de Santo Ambrósio para se despedir de Baresi. Astros internacionais que atuaram ao seu lado no Milan estiveram presentes, como o ex-goleiro brasileiro Dida e os holandeses Clarence Seedorf e Marco Van Basten.