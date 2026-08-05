Robinho Jr., goleiro da Noruega, Remo, poker e mais: as polêmicas de Neymar em 2026

A temporada de Neymar vem sendo recheada por polêmicas e a classificação do Santos na Copa do Brasil não foi diferente. Após a vitória do Peixe sobre Remo por 1 a 0, o craque foi o principal personagem e causou confusão no Estádio do Mangueirão, em Belém

Entre discussões com torcedores, busca por uma vaga na Copa do Mundo e briga com companheiros de equipe, 2026 vem sendo agitado para Neymar. Relembre as principais polêmicas do craque neste ano.

FALA POLÊMICA SOBRE ÁRBITRO

Ao mostrar irritação com a arbitragem em um duelo contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, Neymar afirmou que o árbitro estava "de chico", expressão pejorativa para se referir ao período menstrual da mulher.

Após o episódio, o camisa 10 santista postou um vídeo em seu canal no YouTube onde foi repreendido por uma amiga e se desculpou pelo ocorrido.

"Realmente, eu não quis ofender nenhuma mulher". "A expressão 'de Chico', por exemplo, eu não sabia. Vocês sabiam que era de chiqueiro? Ninguém sabia. Eu poderia ter falado que ele estava estressado, que ele não queria papo, deveria ter falado isso", afirmou o jogador em conversa com a amiga.

DISCUSSÃO COM TORCEDOR

Pouco dias depois da fala sobre a arbitragem, ele se envolveu em outro episódio polêmico. Após o Santos empatar com o Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Neymar discutiu com um torcedor ao ser criticado.

"Eu sou mimado? Estou dando aqui a vida. Vou te dar um minuto de fama", chegou a afirmar o jogador ao torcedor.

Na zona mista, depois da partida, ele chegou a afirmar que não ia aceitar ofensas de cunho pessoal. Por fim, em um post publicado no seu Instagram, o jogador se desculpou e prometeu não responder mais provocações e xingamentos.

COCEIRA OU RESPOSTA?

Na sequência, o Santos foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 2, pela Vila Belmiro, pelo Brasileirão, e Neymar saiu com as mãos no ouvido enquanto a torcida santista mostrava sua insatisfação e vaiava a equipe.

A cena repercutiu e o atacante se pronunciou nas redes sociais, alegando que estava coçando as orelhas. "Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente"

BRIGA COM ROBINHO JR.

Em maio, Neymar se desentendeu com Robinho Jr durante treino do Santos. Após não ter gostado de um drible aplicado pelo jovem, o camisa 10 santista trocou empurrões, com um gesto mais ríspido do craque, que também deu uma rasteira no companheiro.

Apesar da polêmica, os atletas se acertaram e Ney chegou a pedir desculpas publicamente.

"São coisas do futebol. Primeiramente, era pra ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o corrido foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali", afirmou Neymar.

PROVOCAÇÕES COM O GOLEIRO DA NORUEGA

Já pela seleção brasileira, o craque não passou sem polêmicas. Na eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, Neymar se envolveu em uma confusão com Nylan, goleiro norueguês.

Em penalidade, já na reta final do confronto, o brasileiro trocou provocações com o rival. Antes da cobrança, Ney questionou: "Onde você quer o pênalti?". Nyland respondeu: "Na trave, na trave". Após marcar, o camisa 10 correu em direção ao goleiro sorrindo de forma irônica e voltou a provocá-lo. "Comigo, não. Comigo, não. Otário"

POKER

Enquanto se preparava para voltar ao Santos, após a Copa do Mundo, Neymar foi assunto por conta de suas partidas de Poker. Ele foi criticado após aparecer disputando um torneio, enquanto o Peixe jogava uma partida da Copa Sul-Americana

"Estava aqui me preparando para o segundo treino e lembrei que na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado poker. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga. Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", afirmou o craque santista para ironizar a situação.

BRIGA COM JOVENS

Na sequência, Neymar voltou a ser assunto após uma cobrança sobre alguns jovens da base durante o duelo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. A postura do jogador, que teve tom desrespeitoso, não caiu bem no elenco santista. Os alvos da discussão foram o meio-campista Gabriel Bontempo e o zagueiro João Ananias.

Novamente, ele utilizou seu perfil no Instagram para se manifestar sobre o assunto e negou o episódio, afirmando que era falsa a informação. "Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre que cobrei os jovens dentro do vestiário, totalmente mentira. (...) a gente se cobrou, obviamente, porque somos competitivos e queremos ganhar, vencer. Mas não teve cobrança aos jovens, isso não vou aceitar, essas mentiras"

CONFUSÃO CONTRA O REMO

Por fim, a mais nova polêmica envolvendo o camisa 10 santista surgiu depois da classificação do Santos na Copa do Brasil. Após a vitória sobre o Remo por 1 a 0, Neymar provocou jogadores e dirigentes da equipe paraense.

Em imagens que circulam nas redes sociais, ele aparece trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo. "F... -se! Aqui é Santos, c...", diz o atacante. Além disso, o camisa 10 pula e canta "eliminado" para os rivais.

O presidente do Remo entrou no assunto e criticou fortemente Neymar: "E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele e ainda veio provocar. A gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse!"