Figo detona Infantino e pede renúncia: 'Mentiu, enganou e tentou encher os próprios bolsos'

Um dos principais jogadores da história de Portugal, Luís Figo criticou duramente o presidente da Fifa, Gianni Infantino, após o plano de abrir espaço para o investimento privado no futebol. O ex-jogador pediu a saída de Infantino do comando da entidade e afirmou que a atitude do mandatário foi "o comportamento mais baixo, enganoso e covardemente egoísta que já testemunhei."

Em artigo publicado nesta quarta-feira, 5, no jornal inglês Daily Mail, Figo demonstrou seu descontentamento com as possibilidades criadas pela Fifa para o futuro do futebol e questiona a ideia.

"Se era uma ideia tão boa, por que não avisaram os membros quando os tinham reunido numa sala antes da final da Copa do Mundo? Se o plano era tão sólido, por que não informar os membros sobre os riscos, além dos benefícios descritos? Se o plano era tão óbvio, por que não ser honesto sobre o fato de que ele lhe daria um emprego com salário de US$ 30 milhões por ano no final?"

Além disso, o craque português afirmou que a atitude de Infantino não é surpresa por seu histórico de decisões, principalmente na Copa do Mundo: "Nada disso é uma surpresa. Considerando a série de abusos que ele cometeu contra a reputação do futebol, desde suspender e reverter decisões disciplinares até infringir as regras do jogo por causa de uma apresentação no intervalo, nada o impede de agradar seus amigos."

"Não é honesto da sua parte omitir que, depois de entregar a responsabilidade pela Copa do Mundo de bandeja para seus amigos em Washington, eles vão te oferecer um emprego que vale cinco vezes o seu salário atual", afirmou Figo.

Por fim, Luís Figo afirmou que Gianni Infantino manchou o cargo de presidente da Fifa e pediu sua saída da entidade: "Infantino desonrou o cargo de presidente da Fifa, que ele prometeu elevar. Ele mentiu, enganou e tentou encher os próprios bolsos às custas do esporte que deveria servir."

"É tarde demais para salvar sua dignidade, mas não é tarde demais para salvar o futebol. Ele deveria ir. Agora", completou o ex-jogador.