Confusão contra o Remo pode render a Neymar denúncia no STJD; veja possível punição

A confusão envolvendo Neymar após a classificação do Santos na Copa do Brasil ganhou repercussão e pode refletir negativamente para o jogador. Apesar de o tumulto não ter sido relatado na súmula pelo árbitro Anderson Daronco, ele ainda pode ser analisado pelo STJD e, assim, o craque santista pode ser julgado.

Após o apito final, quando o Santos venceu o duelo por 1 a 0 e avançou para as quartas de final do torneio, uma confusão tomou conta dos corredores do vestiário. Neymar se exaltou e, em imagens que circulam nas redes sociais, aparece trocando ofensas com pessoas ligadas ao Remo. "F...-se! Aqui é Santos, c...", diz o atacante. Além disso, o camisa 10 pula e canta "eliminado" para os rivais.

O jogador pode ser enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz: "Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". A punição prevista para esse artigo pode ser de uma a seis partidas.

Em campo, o Santos garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o time paulista aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu próximo rival no torneio.

Enquanto isso, o Santos volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro, onde encara o Athletico-PR pela 22ª rodada. O duelo será no próximo domingo, 9, às 18h30, na Vila Belmiro, em Santos.