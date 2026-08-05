Infantino oferece final da Copa de 2030 ao Marrocos em troca de apoio, diz jornal; Fifa nega

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, teria oferecido a final da Copa do Mundo de 2030 ao Marrocos, um dos três países anfitriões da próxima edição do torneio, em troca de apoio para ser reeleito, segundo publicou o jornal britânico The Times.

Em resposta ao jornal, a Fifa negou que Infantino tenha feito prometido a final ao Marrocos. "É falso e enganoso afirmar que o Presidente da Fifa tenha feito qualquer promessa em relação à realização da Final da Copa do Mundo FIFA de 2030. Uma decisão será tomada pela FIFA no momento apropriado", disse a entidade que comanda o futebol mundial.

Pressionado depois de seu plano fracassado de "vender" a Copa do Mundo, o cartola ítalo-suíço pretende concorrer à reeleição no ano que vem. O pleito está previsto para março de 2027.

Segundo o The Times, dirigentes marroquinos se tornaram alguns dos principais aliados de Infantino em meio à massiva perda de apoio do presidente da Fifa em decorrência de sua tentativa frustrada de criar a Fifa Forward Enterprise (FFE), empresa que seria vinculada à entidade que e receberia investimento privado.

A Federação Real Marroquina de Futebol foi uma das poucas a estar ao lado de Infantino em meio à crise na Fifa. Na semana passada, quando foi anunciada a desistência da Fifa de criar a FFE, o presidente da federação marroquina disse que renovou seu apoio ao dirigente e a "todas as iniciativas destinadas a fortalecer e desenvolver o futebol em nível mundial".

A reunião de emergência para estancar a crise na Fifa foi convocada para esta quarta-feira justamente em Rabat, capital do Marrocos. A cidade vai receber também o próximo congresso da entidade, em março do ano que vem, evento que vai definir o próximo presidente.

Sede do Mundial de 2030 ao lado de Espanha e Portugal, Marrocos tem o ambicioso plano de receber a final da Copa. Para isso, está construindo um gigantesco estádio, o Grand Stade Hassan II, que está em construção na província de Benslimane, nos arredores de Casablanca, e é projetado para ser o maior estádio do mundo, com 115 mil lugares.