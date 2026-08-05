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João Fonseca reencontra 'agressivo' norueguês Ruud em Toronto após boa vitória em Roland Garros

João Fonseca já sabe quem enfrentará na terceira rodada do Masters 1000 de Toronto. Será um reencontro de uma grande vitória do brasileiro em maio: o norueguês Casper Ruud, de quem ganhou por 3 a 1 no Grand Slam de Roland Garros, em Paris, há pouco mais de dois meses. O nono favorito no Canadá - já foi número 2 do mundo - superou o argentino Juan Manuel Cerúndolo em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/2 em apenas 60 minutos.

Naquele 31 de maio, na Philippe Chatrier, Fonseca se impôs e logo abriu 2 a 0, com 7/5 e 7/6. O rival ainda reagiu, com 7 a 5, mas a vitória foi do prodígio verde e amarelo, com 6 a 2 no quarto set, avançando às quartas de final e confirmando sua melhor campanha em um Major.

Na ocasião, admitindo "cansaço", o brasileiro celebrou muito a vitória em "batalha de quem era mais agressivo". João ainda elogiou a potência do saque rival, a quem reconheceu ser dono de bolas muito rápidas. Agora, ambos chegam plenamente na parte física após dias de descanso e somente um jogo disputado no Masters 1000 - ambos ganharam em sets corridos.

Para se garantir no caminho de João Fonseca, Ruud começou o jogo desta quarta-feira no modo turbo e, com duas quebras, logo abriu gigante vantagem de 5 a 0. O irmão menos famoso da família Cerúndolo escapou do pneu, mas acabou levando 6 a 1 em somente 27 minutos.

Ciente da pedreira da próxima rodada, o norueguês estava disposto a ganhar rapidamente para evitar o desgaste e já largou o segundo set com quebra. Com ritmo intenso, logo teve outro break point e não desperdiçou, abrindo tranquilos 4 a 1.

O argentino precisava de um milagre em jogo no qual não tinha conseguido ameaçar o saque do norueguês em nenhum momento nos 12 games disputados até então. Até buscou um 30 a 30, mas, como em toda a partida, o favoritismo prevaleceu e Ruud encaminhou o triunfo ao subir para 5 a 1.

Em situação bastante cômoda no embate, o norueguês não esboçou reação no serviço de Cerúndolo, confiante em seu saque potente na hora de fechar. O norueguês chegou ao match point com 40 a 15. E aproveitou a primeira oportunidade, fechando sem sustos uma grande partida.

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