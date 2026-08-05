Correção: João Fonseca reencontra agressivo Ruud em Montreal após boa vitória em Roland Garros

A nota enviada anteriormente dizia que o reencontro será em Toronto. Na verdade, o Masters 1000 está sendo disputado em Montreal. Segue versão corrigida:

João Fonseca já sabe quem enfrentará na terceira rodada do Masters 1000 de Montreal. Será um reencontro de uma grande vitória do brasileiro em maio: o norueguês Casper Ruud, de quem ganhou por 3 a 1 no Grand Slam de Roland Garros, em Paris, há pouco mais de dois meses. O nono favorito no Canadá - já foi número 2 do mundo - superou o argentino Juan Manuel Cerúndolo em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/2 em apenas 60 minutos.

Naquele 31 de maio, na Philippe Chatrier, Fonseca se impôs e logo abriu 2 a 0, com 7/5 e 7/6. O rival ainda reagiu, com 7 a 5, mas a vitória foi do prodígio verde e amarelo, com 6 a 2 no quarto set, avançando às quartas de final e confirmando sua melhor campanha em um Major.

Na ocasião, admitindo "cansaço", o brasileiro celebrou muito a vitória em "batalha de quem era mais agressivo". João ainda elogiou a potência do saque rival, a quem reconheceu ser dono de bolas muito rápidas. Agora, ambos chegam plenamente na parte física após dias de descanso e somente um jogo disputado no Masters 1000 - ambos ganharam em sets corridos.

Para se garantir no caminho de João Fonseca, Ruud começou o jogo desta quarta-feira no modo turbo e, com duas quebras, logo abriu gigante vantagem de 5 a 0. O irmão menos famoso da família Cerúndolo escapou do pneu, mas acabou levando 6 a 1 em somente 27 minutos.

Ciente da pedreira da próxima rodada, o norueguês estava disposto a ganhar rapidamente para evitar o desgaste e já largou o segundo set com quebra. Com ritmo intenso, logo teve outro break point e não desperdiçou, abrindo tranquilos 4 a 1.

O argentino precisava de um milagre em jogo no qual não tinha conseguido ameaçar o saque do norueguês em nenhum momento nos 12 games disputados até então. Até buscou um 30 a 30, mas, como em toda a partida, o favoritismo prevaleceu e Ruud encaminhou o triunfo ao subir para 5 a 1.

Em situação bastante cômoda no embate, o norueguês não esboçou reação no serviço de Cerúndolo, confiante em seu saque potente na hora de fechar. O norueguês chegou ao match point com 40 a 15. E aproveitou a primeira oportunidade, fechando sem sustos uma grande partida.J