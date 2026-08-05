Pouco aproveitado no São Paulo, Tapia é emprestado ao Columbus Crew, dos Estados Unidos

O chileno Gonzalo Tapia chegou ao São Paulo em julho de 2025 confiante em muitos gols e boas apresentações. Nesta quarta-feira, pouco mais de um ano, acabou emprestado ao Columbus Crew, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, por causa da baixa minutagem no elenco de Dorival Júnior.

"O São Paulo acertou o empréstimo do atacante Gonzalo Tapia ao Columbus Crew, dos Estados unidos, até junho de 2027, com opção de compra ao término do período. O jogador chileno, de 24 anos, possui contrato com o Tricolor até dezembro de 2029", informou o clube paulista.

Tapia chegou ao clube paulista por empréstimo do River Plate. Em dezembro, acabou adquirido em definitivo. Após 48 jogos, sendo titular em apenas 23, e com oito gols anotados, vai aos EUA para ganhar sequência de jogos.

Mesmo se colocando à disposição para atuar em diversas posições do ataque tricolor, sofria com a enorme concorrência de Luciano, Calleri, Ferreirinha, André Silva, Artur e o recém-contratado Victor Sá, atuando bem menos do que imaginava.

Ao mesmo tempo do anúncio do empréstimo feito pelo São Paulo, o novo clube oficializou a contratação. "O Columbus Crew contratou o atacante Gonzalo Tapia, do São Paulo, da Série A do Campeonato Brasileiro, por empréstimo até a temporada 2027 da MLS, com opção de compra definitiva pelo clube. Tapia ocupará uma vaga de jogador estrangeiro no elenco até a obtenção de seu Certificado Internacional de Transferência e visto P-1", anunciou.

O Columbus Crew não poupou elogios ao contratado. "Gonzalo é um jogador talentoso e trabalhador que traz qualidade e competitividade ao nosso ataque", disse Issa Tall, gerente geral do clube. "Acreditamos que ele tem os atributos para causar um impacto imediato na equipe. Estamos animados para receber Gonzalo em Columbus e ansiosos para integrá-lo ao grupo e ver as contribuições que ele trará."