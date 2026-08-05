Salah assina com o Trabzonspor e é recebido com festa na Turquia: 'Nunca vi nada assim'

O craque Mohamed Salah foi recebido com festa em Trabzon, na Turquia, nesta quarta-feira, 5, após ser anunciado como novo reforço do Trabzonspor. O egípcio, de 34 anos, que deixou o Liverpool após o fim da última temporada, assinou contrato válido até o fim de junho de 2028.

Segundo o time turco, mais de 25 mil pessoas recepcionaram o jogador. O evento organizado pelo Trabzonspor para celebrar a chegada do atacante contou com foguetório e cânticos dos torcedores, o que impressionou Salah.

"Estou extremamente feliz por estar neste clima incrível. Não me lembro de ter visto algo assim antes, e as palavras não conseguem descrever o quão feliz eu estou (...) Há 25 mil pessoas aqui, isso é algo inacreditável, nunca vi nada assim. Conquistei sucesso em todos os lugares, e quero conquistar o sucesso também com o Trabzonspor, no campeonato e no cenário europeu", disse Salah em entrevista exclusiva ao site turco 61saat.

Ertugrul Dogan, presidente do Trabzonspor, agradeceu à torcida pela festa. "Mohamed Salah é um astro mundial, agradecemos aos torcedores que vieram até aqui. Nossa torcida mostrou a todos como se deve receber um astro mundial, declarou também ao 61saat.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Trabzonspor publicou várias imagens e vídeos da recepção calorosa da torcida para Salah. "Bem-vindo, rei egípcio", escreveu o clube em uma publicação no X.

Um dos maiores atletas da história do Egito, Salah representou seu país na Copa do Mundo 2026. Em cinco jogos, marcou um gol e deu duas assistências na melhor campanha da seleção egípcia em Mundiais, quando chegou até as oitavas de final e foi eliminada pela vice-campeã Argentina.

Após desgaste com o técnico Arne Slot na última temporada, Salah, que tinha contrato com o Liverpool até a metade de 2027, decidiu em março deste ano deixar o clube inglês, onde atuou por nove temporadas. Com a camisa dos Reds, ele marcou 257 gols em 442 jogos e conquistou nove títulos: um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa da Uefa, duas edições da Premier League, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

A novo clube de Salah possui relevância no futebol turco. O Trabzonspor é o principal time fora de Istambul e só fica atrás de Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas em conquistas nacionais. O time é dono de sete títulos do Campeonato Turco, dez taças da Copa da Turquia e dez Supercopas da Turquia.