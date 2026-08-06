Carvalho vê dois 'buracos'

O Botafogo está em busca de mais um zagueiro, mas não é a única chegada que ainda pode acontecer para o restante da temporada. O técnico Franclim Carvalho concedeu coletiva de imprensa e afirmou que deseja a contratação de mais dois jogadores para reforçar o elenco.

Um dos nomes seria um defensor com velocidade e bom na disputa de bolas pelo alto. O técnico, entretanto, não confirmou as posições desejadas e ainda garantiu que só chegará mais alguém se for quem ele aprovar.

"Quero buscar dois jogadores. Se forem os que eu quero, dentro das possibilidades do clube, ótimo. Senão, não quero mais ninguém, porque estou satisfeito com as possibilidades do elenco", afirmou o treinador.

Com seis contratações (Warleson, Gabriel Batista, Lucas Monzón, Paulinho, Domingos Andrade e Danilo Pereira), Franclim Carvalho viu seu elenco crescer. Alguns nomes já deixaram o Botafogo, mas o desejo do português é reduzir ainda mais a quantidade de jogadores para trabalhar.

Alguns já treinam em separado, como Joaquín Correa, que negocia com o Estudiantes. Mas há também quem segue integrado ao elenco. Um dos casos é de Danilo, nos planos da comissão técnica, mas que pode ir para a Atalanta e ainda pode deixar o Glorioso.

"Ainda vai sair gente, garantidamente. Vamos ver quem chega e quem sai. Tenho um elenco muito extenso. Não gosto disso. Quero que todos se sintam importantes no processo", disse.