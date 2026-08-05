Cinco anos sem Messi: Barcelona divide protagonismo em títulos após saída do argentino

Há exatos cinco anos, o Barcelona anunciou a saída de Lionel Messi, que deixou o clube que o revelou após uma extensa e vitoriosa passagem de 17 temporadas. O dia 5 de agosto de 2021 marcou uma nova era no time espanhol, que precisou desenvolver novas estrelas para seguir no topo do futebol.

Na reta final da trajetória do craque argentino, a equipe conquistou sete títulos, entre as temporadas de 2016/2017 e 2020/2021. Foram duas ligas nacionais, três Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.

De lá para cá, depois do adeus de Messi, os espanhóis também levantaram um total de sete troféus, todos em âmbito nacional: La Liga (três vezes), Copa do Rei (uma) e a Supercopa do país (três).

Em 2022/2023, o time dirigido pelo ex-jogador Xavi contou com o brilho do goleiro Marc-André ter Stegen e do centroavante Robert Lewandowski para se sagrar campeão espanhol. O polonês, inclusive, terminou a competição como artilheiro, com 23 gols marcados.

Já em 2024/2025, Raphinha foi o protagonista da temporada que acabou com a conquista de três títulos, sendo eleito o melhor jogador da liga nacional. Na sequência, Lamine Yamal assumiu a responsabilidade e comandou mais uma excelente campanha na La Liga.

Algo que ambos os períodos possuem em comum é a falta de conquistas de nível europeu. O clube não vence a Champions League desde 2015, quando bateu a Juventus com ataque formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar.

Para a nova temporada, o Barcelona já anunciou a chegada de três reforços. O principal deles é o inglês Anthony Gordon, que veio do Newcastle pelo valor de 80 milhões de euros (cerca de R$ 472 milhões na cotação atual).