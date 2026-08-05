Como ex-presidente da CBF ganha apoio no São Paulo para suceder Harry Massis Jr. na presidência

Rogério Caboclo esteve reunido com conselheiros do São Paulo, incluindo o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior. Em um vídeo vazado, o ex-presidente da CBF é enaltecido como candidato à presidência do clube, que tem eleições previstas para o fim do ano.

"Vamos fazer uma grande festa no lançamento da sua candidatura", diz um dos são-paulinos presentes na reunião.

Caboclo já ventilava como possível candidato nos bastidores. Agora, seu nome se torna público, ainda que sem candidatura oficializada. Entretanto, o apoio de Olten, principal rival político do atual presidente, Harry Massis Júnior, já é certo.

O possível candidato é conselheiro vitalício do São Paulo e já atuou como diretor financeiro do clube. Ele assumiu como presidente da CBF após a eleição de 2018. Uma denúncia de assédio o afastou da presidência três anos depois. Em 2023, o dirigente foi declarado inocente, com o Supremo Tribunal Federal (STF) dando baixa em seu último processo.

Após Massis ter assumido, a oposição do São Paulo se reconfigurou. Não há um bloco unânime. Antigos opositores de Júlio Casares compõem a ala, sem necessariamente se aliar a Olten.

Um dos grupos de opositores é o Salve o Tricolor Paulista, que pretende lançar Marcelo Portugal Gouvêa. Marcelinho, como é conhecido, é filho de Marcelo Portugal Gouvêa, que presidiu o São Paulo entre 2002 e 2006.

"O preparo, o caráter e a são-paulinidade de Marcelinho tornam-no, sem dúvidas, a melhor alternativa para o futuro do clube. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade no debate político", escreveu o grupo em comunicado após o vazamento do vídeo do encontro com Caboclo.

A reunião de Caboclo também mexeu na situação. A conselheira Cléo Prado compõe a diretoria de Massis no futebol feminino, mas participou do encontro de opositores.

O possível candidato por parte da situação é Adilson Alves Martins. Ele era aliado do ex-presidente Júlio Casares e foi diretor financeiro do clube entre 2015 e 2017.