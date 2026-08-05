Cruzeiro passa sem sustos pela Chapecoense e vai às quartas de final da Copa do Brasil

Maior campeão da Copa do Brasil com seis títulos, o Cruzeiro carimbou seu passaporte para as quartas de final. Depois de um empate sem gols na ida, o time mineiro fez valer o fator casa no Mineirão e eliminou a Chapecoense com uma vitória sem sustos por 2 a 0, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final.
Os gols foram anotados por Matheus Henrique, que logo após cabecear para as redes, ainda fraturou o nariz na dividida com Eduardo Doma, e Kaio Jorge, de pênalti, um em cada tempo. A Chapecoense atuou todo o segundo tempo com um jogador a menos.
A classificação deu ao Cruzeiro mais R$ 4 milhões na conta, como premiação pela classificação. O adversário das quartas será definido através de um sorteio a ser realizado pela CBF.
O Cruzeiro se impôs desde o primeiro minuto. Com domínio territorial, teve presença frequente no campo de ataque, mesmo com dificuldade para penetrar na área. A alternativa foram chutes da entrada da área, tanto Matheus Pereira, quanto Rojas pararam em defesa de Anderson. Quando conseguiu passar pela linha da Chapecoense, Arroyo isolou praticamente na marca penal.
A blitz mineira não surtia efeito, muito pela retranca catarinense, que pouco se expunha para explorar os contra-ataques. Até que aos 45 minutos, o volume surtiu efeito. Fabrício Bruno fintou o marcador e cruzou na cabeça de Matheus Henrique. Anderson espalmou e o próprio volante pegou o rebote para abrir o placar, aos 45 minutos. Antes do fim do primeiro tempo, a Chapecoense ainda perdeu Max expulso após revisão no VAR.
Com um a mais na segunda etapa, o panorama da partida não se alterou. O Cruzeiro seguiu com amplo domínio e até chegou a ampliar com Kaio Jorge antes dos 10 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Logo depois, o atacante foi parado pela trave. O bombardeio mineiro só não era refletido no placar pela atuação de Anderson, que era o grande nome da Chapecoense na partida.
Com o passar do tempo, o time catarinense ensaiou sair mais para o jogo, trocando mais passes, porém dava espaço que era muito bem aproveitado pelos donos da casa. Desta vez foi Gerson que acertou o travessão. Até que novamente na reta final o Cruzeiro conseguiu furar a defesa adversária. Kaio Jorge sofreu pênalti e ele mesmo converteu para dar a classificação ao time mineiro.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 0 CHAPECOENSE
CRUZEIRO - Otávio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Matheus Henrique (Lucas Romero), Gerson e Matheus Pereira; Arroyo (Marquinhos), Kaio Jorge e Kaique Kenji (Felipe Morais). Técnico: Artur Jorge.
CHAPECOENSE - Anderson; Bruno Tubarão (Ênio), Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Max, Fernando (Túlio Eduardo) e Giovanni Augusto (Bruno Matias); Marcinho (Rodrigo) e Rubens (Everton). Técnico: Rafael Lacerda.
GOLS - Matheus Henrique, aos 45 minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge, aos 40 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Rojas, Kaio Jorge, Anderson, Eduardo Doma, Marcinho e Camilo.
CARTÃO VERMELHO - Max.
ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).
RENDA - R$ 1.642.521,00.
PÚBLICO - 32.402 torcedores.
LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).