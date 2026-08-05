Grêmio conquista 1ª vitória sobre o Mirassol e avança na Copa do Brasil

O Grêmio se classificou nas oitavas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre, ao conquistar sua primeira vitória na história diante do Mirassol, por 1 a 0, com gol de Pavón, na Arena. Anteriormente, o time paulista havia somado quatro resultados positivos, além de um empate.

A igualdade aconteceu justamente no último confronto entre eles, pelo jogo de ida do mata-mata, no José Maria de Campos Maia, o Maião, onde a dupla ficou no 1 a 1. Agora, o Grêmio aguarda sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer seu adversário nas quartas de final.

O Grêmio fez um primeiro tempo bastante superior, e foi para o intervalo com vantagem no placar. O Mirassol ensaiou as primeiras chegadas no início do jogo, mas Carlos Vinícius teve a bola nos pés para abrir o placar. Ele driblou Alex Muralha, se desequilibrou e finalizou rasteiro, mas a defesa salvou em cima da linha.

Aos 27, Amuzu cruzou pela esquerda e Muralha saiu mal do gol, com Villasanti levando a melhor na dividida. A bola tocou a trave e o volante tentou se recuperar no lance, mas foi atropelado após carrinho de Gabriel Knesowitsch. A arbitragem mandou o jogo seguir e o lance criou grande polêmica, mas o VAR não acionou o árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

Acumulando momentos ruins na partida, Muralha vacilou na montagem da barreira e deixou o canto aberto para Pavón cobrar falta no capricho, por fora da lista de adversários, e sem chance para o goleiro se recuperar no lance, abrindo o placar aos 37.

Rafael Guanaes promoveu duas mudanças no retorno para buscar o empate, com Shaylon na armação e Fernandinho compondo um trio mais rápido no ataque. Aos dez, Diego Caito vacilou e Bruno Santos lançou Alesson na área, porém o atacante furou, na grande chance de reação do Mirassol. O Grêmio só teve intensidade quando Jovane Cabral entrou em campo, em seu terceiro jogo desde que ganhou destaque mundial ao ser um dos principais nomes de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026.

Aos 19, o cabo-verdiano recebeu de Pavón e finalizou com curva, carimbando a trave esquerda de Muralha. A resposta foi com Reinaldo cruzando no capricho para André Luis ajeitar para a grande área e Bruno Santos finalizar em gol. O árbitro, no entanto, anulou o tento de empate por toque de mão de André Luis, decisão confirmada pelo VAR. Roubando a posse novamente no campo de ataque, Shaylon teve outra grande chance quando costurou pela intermediária e bateu colocado, não empatando o duelo por muito pouco.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 MIRASSOL

GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega (Leonel Pérez), Villasanti e Nardoni (Dodi); Pavón, Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Jovane Cabral). Técnico: Luís Castro.

MIRASSOL - Alex Muralha; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Wallisson (Neto Moura), Denilson (Shaylon) e Japa (André Luis); Alesson (Gustavo Silva), Edson Carioca (Fernandinho) e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Pavón, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Martins, Pavón, Weverton e Wallace (Grêmio); Reinaldo, Denilson e Bruno Santos (Mirassol).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 1.334.313,01.

PÚBLICO - 24.714 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).