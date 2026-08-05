Vasco vence Fluminense por 3x1 e avança na Copa do Brasil

Rio — O Vasco venceu o Fluminense por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Cruz-Maltino garantiu a vaga à próxima fase, após o empate em 0 a 0 no primeiro jogo . Brenner (2) e Puma Rodríguez marcaram para a equipe de Pedro Emanuel, enquanto Martinelli descontou pelo Tricolor. O Gigante da Colina foi melhor durante os 90 minutos, pressionando no primeiro tempo e matando o jogo em contra-ataque na segunda etapa.

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Agora, o Vasco aguarda o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (11), às 11h, para conhecer o seu adversário na próxima fase. Além do Cruz-Maltino, até agora, estão classificados Grêmio, Atlético-MG, Santos, Cruzeiro e Palmeiras. Restam os duelos entre Corinthians x Internacional e Vitória x Athletico-PR nesta quinta-feira (6) para a definição das últimas vagas.



O próximo compromisso do Fluminense será outro clássico, contra o Botafogo, neste sábado (8), às 21h, no estádio Nilton Santos, enquanto o Vasco enfrenta o Bahia no domingo (9), às 16h, na Arena Fonte Nova. Ambos os jogos serão pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Vasco aguarda o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (11), às 11h, para conhecer o seu adversário na próxima fase. Além do Cruz-Maltino, até agora, estão classificados Grêmio, Atlético-MG, Santos, Cruzeiro e Palmeiras. Restam os duelos entre Corinthians x Internacional e Vitória x Athletico-PR nesta quinta-feira (6) para a definição das últimas vagas.O próximo compromisso do Fluminense será outro clássico, contra o Botafogo, neste sábado (8), às 21h, no estádio Nilton Santos, enquanto o Vasco enfrenta o Bahia no domingo (9), às 16h, na Arena Fonte Nova. Ambos os jogos serão pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Vasco iniciou a partida tendo mais posse de bola e chegou com perigo logo aos dois minutos. Andrés Gómez avançou pela direita e cruzou; a bola rebateu em Ignácio e no rebote, Thiago Mendes chutou por cima. O Fluminense apresentou dificuldades para sair jogando, enquanto o Cruz-Maltino tentou atacar pelas pontas e pressionar a posse adversária.



A equipe de Pedro Emanuel seguiu buscando finalizações, com Andrés Gómez e Nuno Moreira, aos 17 e 18 minutos, respectivamente. Enquanto isso, a marcação seguia encaixada, impedindo os tricolores de saírem do seu campo. No entanto, aos 20 minutos, John Kennedy saiu em velocidade pela intermediária, até sofrer a falta. Na cobrança, o chute de Savarino explodiu na barreira.



A partida seguiu com o Vasco tendo mais a posse, mas esbarrando na defesa do Fluminense, que por sua vez, não conseguia sair jogando. Até que aos 33 minutos, o Gigante da Colina abriu o placar com belo chute de Brenner da intermediária, com um desvio em Ignácio que matou Fábio. Nos últimos minutos da primeira etapa, John Kennedy se aproveitou de bobeada da defesa vascaína para finalizar da entrada da área, mas Léo Jardim defendeu.

A segunda etapa começou com o Fluminense fulminante, mudando de postura em relação ao primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, Canobbio recebeu pela direita, limpou Robert Renan e mandou na trave. Na sequência, Guga, na área, recebeu grande passe de Hércules e tocou para trás, mas John Kennedy não conseguiu a finalização. Entretanto, o Vasco ampliou em contra-ataque: Andrés Gómez recebeu lançamento pela direita e cruzou por baixo para Brenner fazer seu segundo gol.

Mesmo assim, o time de Luis Zubeldía tentou manter o ritmo. Aos 13 minutos, em bola levantada na área do Vasco, Léo Jardim afastou mal, e Arana, no rebote, isolou. Depois, Ganso arriscou de fora da área, e o goleiro vascaíno fez grande defesa. O Vasco tentou impor perigo através de contra-ataques, enquanto o Tricolor seguiu pressionando. Aos 21 minutos, Hulk cobrou falta e Léo Jardim rebateu, mas na sobra, Nonato furou.

O Fluminense, que tinha mais a bola, diminuiu aos 31 minutos: Hulk, dentro da área, cruzou para a marca do pênalti e Martinelli empurrou ao fundo das redes. A partida, então, ganhou contornos de emoção, com o Tricolor se impondo e crescendo nos duelos.

No entanto, o Cruz-Maltino tentou chegar em contra-golpes e desta forma, aos 42 minutos, David chutou cruzado, tirando tinta da trave de Fábio. Já nos acréscimos, Cuiabano teve outra chance, para defesa do goleiro tricolor. Ainda deu tempo do terceiro em novo contra-ataque, com passe de Adson para Puma Rodríguez empurrar ao fundo das redes.