Abel assume responsabilidade por derrota em Cuiabá: 'Esta é daquelas derrotas que doem menos'

O técnico Abel Ferreira assumiu a responsabilidade pela derrota do Palmeiras, nesta quarta-feira, em Cuiabá, por 3 a 2, diante do Fortaleza no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do resultado negativo, o time alviverde garantiu presença na próxima fase da competição nacional por ter vencido em São Paulo por 3 a 0.

"A responsabilidade é do treinador. Acho que não tive arte para mobilizar a equipe. Sabemos a responsabilidade que é representar o Palmeiras, mas não entramos com nossa máquina competitiva ligada. Demos espaços e entramos algo desconcentrados", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Abel afirmou que tinha três objetivos na partida. "Primeiro era ganhar o jogo, depois rodar o elenco e ver como estava o nível de alguns jogadores. O maior objetivo não foi comprido que era a vitória."

Para o técnico português, o Palmeiras, como todas as equipes, tem bons e maus momentos. "Melhor que o mau momento veio na hora em que poderíamos. Esta é daquelas derrotas que doem menos. Não há desculpas para a derrota. Temos de pedir desculpas sim para o nosso torcedor pelo esforço de vir até aqui."

O Palmeiras volta a jogar no domingo, as 16 horas, quando vai enfrentar o Internacional pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição a qual lidera com 47 pontos, oito a mais que o Flamengo.