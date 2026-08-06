Zubeldía assume responsabilidade por eliminação do Fluminense na Copa do Brasil: 'Jogamos mal'

O Fluminense se despediu da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao ser superado pelo Vasco por 3 a 1, no Maracanã. Após a eliminação nas oitavas de final, o técnico Luis Zubeldía afirmou que é o maior responsável pelo resultado negativo.

"Jogamos mal. O responsável máximo sou eu. Fomos mal por muitas razões, principalmente no primeiro tempo. No segundo, acho que pudemos igualar um pouco pela vontade de querer igualar o resultado, mas o principal responsável sou eu", disse o argentino de 45 anos.

"Eu sempre vou confiar na equipe, porque temos bons jogadores. Mas concordo que precisa demonstrar, e evidentemente para nós hoje era um objetivo claro. E não conseguimos cumprir", completou.

O Fluminense retorna aos gramados no próximo sábado, às 21h (de Brasília), onde encara o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Nilton Santos e é válido pela 22ª rodada da competição nacional.