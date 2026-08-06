Promessa do Brasil é campeã no arremesso do peso no Mundial Sub-20 de atletismo

O Brasil alcançou um grande resultado na noite desta quarta-feira, no dia de abertura do Campeonato Mundial Sub-20 de atletismo. Em Eugene, nos Estados Unidos, Alessandro Borges levou a medalha de ouro na prova do arremesso do peso.

O jovem atleta de 19 anos atingiu a marca de 20,35m, conquistando o melhor resultado de sua carreira. Ele superou o sul-coreano Park Si-hoon (20,31m), que ficou com a prata, e o sul-africano Jaco Van Dyk (19,80m), terceiro colocado da disputa.

Esta foi a 17ª medalha conquistada pelo Brasil na história do torneio, sendo a quinta de ouro.