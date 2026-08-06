Athletico-PR tenta confirmar vaga nas quartas e Vitória aposta na força do Barradão

A Copa do Brasil conhecerá, nesta quinta-feira, mais um classificado às quartas de final. A partir das 20 horas, Vitória e Athletico-PR se enfrentam no Barradão, em Salvador, pelo confronto de volta das oitavas de final.

Como venceu por 2 a 0 no jogo de ida, disputado em Curitiba, o Furacão chega em situação confortável. A equipe paranaense pode até ser derrotada por um gol de diferença que, ainda assim, garante presença na próxima fase.

Já o Vitória precisa vencer por três ou mais gols para conquistar a classificação no tempo normal. Caso devolva a diferença de dois gols, a vaga será definida nos pênaltis.

O Athletico chegou às oitavas após eliminar o Atlético-GO em uma disputa por pênaltis. Do outro lado, o Vitória protagonizou uma das maiores surpresas da fase anterior ao despachar o Flamengo. Depois de perder o primeiro duelo por 2 a 1, no Rio, o time baiano venceu por 2 a 0 no Barradão e avançou na competição.

Além da boa vantagem no mata-mata, o Athletico vive grande momento na temporada. Ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. De outro lado, o Vitória faz uma campanha de recuperação na Série A e aparece na 13ª posição, com 26 pontos.

O técnico Odair Hellmann segue com problemas no lado esquerdo da defesa paranaense. Os laterais Claudinho e Esquivel continuam de fora e não viajaram com a delegação. Em contrapartida, o zagueiro Dantas voltou a ser relacionado e fica à disposição. A tendência é que Léo Dérik ganhe uma oportunidade, embora Mendoza também seja uma opção para atuar improvisado na ala.

Mesmo com a vantagem construída no primeiro confronto, Odair pregou concentração máxima para evitar qualquer surpresa. "Construímos uma boa vantagem, mas sabemos da força do Vitória jogando em casa. Precisamos repetir o nível de competitividade do primeiro jogo e entrar em campo com a mesma intensidade para buscar a classificação", destacou o treinador.

No lado baiano, Jair Ventura terá um desfalque importante. Expulso no duelo de ida, o meia Emmanuel Martínez cumpre suspensão e está fora da partida. A ausência pode provocar mudanças no esquema tático, uma vez que o treinador estuda abandonar o sistema com três zagueiros utilizado no primeiro duelo para buscar uma postura mais ofensiva diante da necessidade de reverter o placar.

"Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Athletico, ainda mais com a vantagem que eles construíram. Mas jogamos diante da nossa torcida e vamos lutar até o fim para buscar essa classificação. Precisamos de um time competitivo, equilibrado e que aproveite as oportunidades que criar," afirmou Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X ATHLETICO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas e Zé Vítor; Matheuzinho (Erick) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

ATHLETICO - Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson e Léo Dérik (Mendoza); Leozinho e Mendoza (João Cruz); Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).