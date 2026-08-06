Corinthians e Inter decidem vaga nas quartas da Copa do Brasil após farpas sobre arbitragem

Derrotado por 2 a 0 pelo Internacional no Beira-Rio, em partida na qual reclamou muito da arbitragem, o Corinthians terá de mostrar sua melhor versão para não decepcionar a torcida com uma eliminação na Neo Química Arena, ainda nas oitavas de final da Copa do Brasil, torneio do qual é o atual campeão. O jogo de volta está marcado para as 20 horas desta quarta-feira e promete tensão.

Ao final do duelo de domingo, o diretor de futebol alvinegro, Marcelo Paz, fez um pronunciamento para reclamar da arbitragem. "Um jogo de apenas 49 minutos de bola rolando, o recomendado são 60 minutos. Sete cartões para o Corinthians, um pênalti absurdamente não marcado para o Corinthians no Bidu. Causa estranheza."

Essa fala alimentou a antiga rivalidade entre os dois clubes, originada nas polêmicas do Brasileirão de 2005, vencido pelo Corinthians após partidas que tiveram de ser jogadas novamente porque foram manipuladas em meio ao escândalo da Máfia do Apito. O Inter foi vice daquele campeonato e se considera injustiçado, muito também em razão de um pênalti não marcado ao seu favor em duelo direto com o time paulista na época.

"Não queremos ficar neste tema da arbitragem, mas não podemos ser ingênuos e devido ao histórico do que já ocorreu com o Inter diante do Corinthians", disse à ESPN o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, evocando o caso antigo ao comentar as palavras de Marcelo Paz.

Em campo, muita posse de bola e pouca agressividade foi o que se viu dos corintianos na capital gaúcha. No segundo tempo, depois que André sofreu uma pancada no olho e foi substituído pelo atacante Lingard, o time alvinegro perdeu o controle da partida e tomou dois gols em seis minutos. Agora, tem de vencer por três gols de diferença para avançar ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Diniz defendeu que as substituições "não prejudicaram" o time, classificou a situação como um "descompasso" e manteve o otimismo. "Tem de acreditar, não é fácil, mas tem de procurar acreditar e fazer o nosso melhor. Nosso time tem um número importante de ataque e o mínimo a fazer é acreditar. Se não, não teremos chance de reverter. Mesmo sabendo que o Inter é um grande time, vamos acreditar até o final e fazer o nosso melhor."

O treinador ainda não poderá contar com Memphis Depay, cuja renovação deve ser oficializada na quinta-feira, véspera da partida. A ideia é que ele esteja à disposição para jogar as oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central, no dia 13 de agosto, daqui a uma semana.

As Copas são prioridade para o time alvinegro, nono colocado do Brasileirão, com 29 pontos. Chegou a flertar com a zona de rebaixamento, mas conseguiu se estabilizar no meio da tabela, no momento a sete pontos da degola.

A ameaça de queda está dentro da realidade vivida pelo Internacional, que está a uma posição do Z-4, empatado em 22 pontos com o rival Grêmio. O empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, e o triunfo sobre o Corinthians no final de semana renovaram a confiança, até então extremamente abalada, dos colorados.

"Os jogadores sabiam da partida que fizemos. Agora vem outro time que tinha posse de bola e sabíamos o que iam fazer. E, obviamente, quando você tem um jogo passado em que você merecia os três pontos, isso dá mais confiança. Contra um time tão grande como o Flamengo. E agora, contra o Corinthians", disse o técnico Paulo Pezzolano.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Jesse Lingard. Técnico: Fernando Diniz.

INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Bernabei e Alan Patrick; Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).