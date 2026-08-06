Jornada de Messi para esquecer o vice da Copa tem show com gols e assistência pelo Inter Miami

Lionel Messi foi titular pela primeira vez no Inter Miami após o vice na Copa do Mundo e comandou a vitória sobre o San Luís, do México, na noite de quarta-feira, 5. A equipe norte-americana venceu por 4 a 2, no Nu Stadium, em Miami, pela Leagues Cup.

Messi foi o principal nome da partida. O atacante marcou dois gols e ainda deu uma assistência. O passe foi para o zagueiro Micael, ex-Palmeiras. O defensor foi o responsável pelo quarto gol do clube no confronto.

Em campo, o Inter Miami sofreu um susto no começo da partida e saiu atrás no placar. David Rodríguez abriu o marcador para o San Luís logo aos 4 minutos de jogo.

Porém, comandada pelo camisa 10 Lionel Messi, a equipe norte-americana conseguiu a virada, balançando as redes quatro vezes no primeiro tempo. O craque argentino empatou e, na sequência, Telasco Segovia virou o duelo.

O jogador argentino voltou a aparecer no confronto e balançou a rede pela segunda vez na partida, e coube a Micael marcar o quarto. Já o San Luís, no segundo tempo, descontou, e o placar final do confronto ficou em 4 a 2.

O Inter Miami volta a campo no próximo sábado, 8, novamente pela Leagues Cup, diante do Monterrey. O duelo será no Nu Stadium, em Miami, às 21h.