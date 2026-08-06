Seleção do Uruguai anuncia Diego Forlán como técnico após a saída de Loco Bielsa

O ex-atacante Diego Forlán foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico da seleção uruguaia e também da equipe sub-20. A divulgação do nome do novo treinador, feita pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) acontece menos de dois meses depois da eliminação precoce da equipe nacional na Copa do Mundo (caiu ainda na fase de grupos).

O acordo com o ex-jogador que brilhou no Atlético de Madrid vinha sendo conduzido há algumas semanas até o acerto ser definido. "Diego Forlán volta para casa" para assumir o "comando da Seleção Sub-20 e da Seleção Principal", afirma a nota divulgada pela entidade que comanda o futebol no País.

De acordo com o Ignacio Alonso, presidente da AUF, Forlán permanecerá no cargo, ao menos, até março de 2027. A entidade optou por uma solução temporária devido às eleições presidenciais marcadas para o fim deste ano. Após a posse da nova diretoria, o trabalho será reavaliado.

Bola de Ouro na Copa do Mundo de 2010, Forlán faz parte de uma geração que levou o Uruguai ao quarto lugar na Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul. Pelo acordo , ele vai comandar a seleção nos amistosos de setembro, outubro e março com o objetivo de iniciar uma reformulação no futebol uruguaio.

Forlán pendurou as chuteiras aos 40 anos, em 2019, e estreou como técnico na temporada de 2020 pelo Peñarol. Depois de apenas 11 partidas, ele deixou o cargo devido aos resultados ruins. Sua outra experiência como técnico aconteceu em 2021, quando comandou por 12 partidas o Atenas de San Carlos, na segunda divisão do futebol uruguaio.

Na Copa do Mundo deste ano, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o Uruguai caiu no Grupo H e ficou no empate de 1 a 1 com a Arábia Saudita na estreia. Na segunda rodada, diante da seleção de Cabo Verde, a Celeste não passou de um 2 a 2. No último compromisso, diante da favorita Espanha, a equipe sul-americana voltou a decepcionar e se despediu do mundial com derrota de 1 a 0.

O desempenho decepcionante (dois empates e uma derrota), somado ao ambiente de crise do elenco com o treinador Marcelo Bielsa provocou a demissão do comandante argentino.