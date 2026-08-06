Real Madrid anuncia a contratação do atacante Yan Diomande em transferência de R$ 827 milhões

O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira, 6, a contratação do atacante Yan Diomande. O jogador marfinense deixou o RB Leipzig, da Alemanha, e assinou com o clube espanhol até junho de 2033 como mais um reforço para o treinador José Mourinho.

Segundo o jornal Marca, a contratação foi sacramentada em 125 milhões de euros (aproximadamente R$ 738 milhões) fixos, além disso, o montante da transação conta com mais 15 milhões de euros (R$ 89 milhões) em metas.

As negociações entre Real Madrid e RB Leipzig vinham se arrastando há alguns dias. O clube alemão fez jogo duro para liberar um de seus principais destaques, que também chegou a despertar o interesse do Paris Saint-Germain.

Diamondé, de 19 anos, chegou ao Leipzig na última temporada e disputou 36 jogos com a camisa do time da Alemanha, com 13 gols e 9 assistências. Antes disso, ele já havia passado pelo futebol espanhol, onde defendeu o Leganés.

O atacante foi um dos destaques da Costa do Marfim na disputa da Copa do Mundo de 2026. Ele ajudou a seleção africana a chegar à segunda fase do Mundial, etapa em que os marfinenses foram eliminados pela Noruega.

Yan Diomande foi o sexto reforço anunciado pelo Real Madrid nesta janela de transferências. Até o momento, o clube espanhol já confirmou as chegadas do zagueiro Konaté, dos laterais Dumfries e Cucurella, do meia Bernardo Silva e do atacante Carlos Espí.