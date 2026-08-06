Jogador da seleção de Uganda é morto após golpes com paralelepípedos em assalto brutal

Mais um crime bárbaro abala e deixa o esporte de Uganda de luto. Capitão do SC Villa, time mais popular do país, e integrante da seleção nacional, o meio-campista David Owori morreu nesta quarta-feira à noite após reagir a assalto na capital Kampala e sofrer forte agressão com pedras e paralelepípedos.

"É com profunda tristeza que anunciamos a passagem prematura de nosso capitão, David Owori, que estava recebendo tratamento na Case Clinic após um ataque por suspeitos bandidos. Nossas condolências e orações mais profundas estão com sua família. Descanse em paz, capitão", lamentou o SC Villa.

Socorrido às pressas ao Case Clinic após ter celular e objetos pessoais furtados e ser agredido covardemente, Owori não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao jogador nesta quinta-feira, em emocionante cerimônia em uma igreja da capitão de Uganda. A mulher e o filho pequeno do meia acompanharam as homenagens.

"Perdemos mais do que um jogador, perdemos um líder, um irmão e um amigo", completou o comunicado do SC Villa. Jogadores e toda a comissão técnica colocaram uma bandeira do clube sob seu caixão e uma coroa de flores.

"David não era apenas um jogador de futebol. Ele era tanto um líder quanto uma inspiração para uma geração. Como capitão do SC Villa, ele liderou com coragem, humildade e paixão. Na camisa da Uganda Cranes, ele carregou as esperanças de uma nação", disse a Federação de Associações de Futebol de Uganda.

Há dois meses, Uganda também chorou a morte de outro esportivo importante do país de maneira trágica. Também com 27 anos, Sydney Gongodyo, jogador de rúgbi do Black Pirates foi assassinado de maneira semelhante, ao ser atacado em Bukoto, região de Kampala.