Palmeiras anuncia a renovação de contrato do zagueiro Murilo até 2029: 'Realização!'

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do zagueiro Murilo. O vínculo anterior do jogador tinha validade até 2027, mas após negociação com a diretoria, o defensor assinou com o clube e permanece até 2029.

Com pouco mais de quatro anos (chegou em 2022), ele se tornou um dos destaques do sistema defensivo da equipe do técnico português Abel Ferreira. Com 230 jogos pelo Palmeiras, ele festejou a extensão e planeja buscar mais títulos.

"Espero aumentar cada vez mais esses números com essa extensão do contrato para ter a oportunidade de chegar entre os jogadores que mais vestiram a camisa do Palmeiras. Isso é uma realização muito grande, pelo tamanho do clube, pela grandeza. Eu me sinto um jogador muito realizado", afirmou.

O ato da renovação contou com a presença dos familiares, que foram homenagear Murilo por selar mais uma passagem no clube. Aos jornalistas, ele comentou sobre a importância do apoio que sempre recebeu em casa na sua trajetória nos campos.

"Minha família é a parte mais importante de mim, sempre dou prioridade, prezo muito. Meu filho foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida, o ser humano que eu sou hoje é graças a ele também. A minha esposa, que está diariamente comigo, e meu pai e minha mãe, que são a essência de todos os princípios que eu carrego".

Autor de um dos gols palmeirenses no revés de 3 a 2 para o Fortaleza na noite desta quarta-feira, (resultado que assegurou o time nas quartas de final da Copa do Brasil), Murilo disse que o time sabe da responsabilidade de manter o foco em todas as competições.

"Eu me cobro muito e sempre tento passar isso para os meus companheiros. É trabalhar, nunca desistir e dar o melhor de mim", afirmou o jogador que já estufou as redes pelo Palmeiras em 24 oportunidades.

Neste final de semana, o Palmeiras volta a centrar foco no Campeonato Brasileiro. Líder isolado e com oito pontos de vantagem sobre o Flamengo (47 a 39), o conjunto verde recebe o Internacional neste domingo, às 16h, no Nubank Parque.