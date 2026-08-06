Confederação Africana declara apoio a Infantino: 'Continuar trabalhando em conjunto com a Fifa'

Defendendo seu mandato de presidente da Fifa após duras críticas pela 'sugestão' de polêmico plano comercial que foi definido como "venda da Copa do Mundo" por entidades do futebol, Gianni Infantino ganhou um importante apoio da Confederação Africana de Futebol (CAF) nesta quinta-feira. A entidade soltou um comunicado mostrando-se ao lado do dirigente após ele recuar no projeto, pedir desculpas e admitir que seria um erro. "Empenhados em continuar a trabalhar em conjunto com a Fifa."

Por causa da repercussão negativa da proposta, que daria aos parceiros comerciais entre 20 e 30% dos lucros em seus eventos, a Fifa voltou atrás da sugestão dada há alguns dias e soltou um comunicado de 'arrependimento' de Infantino.

"Reconhecemos que erros foram cometidos no processo de criação da Fifa Forward Enterprise (FFE). Certamente não era nossa intenção que o Conselho da Fifa e as Associações Membro da Fifa se sentissem excluídos do processo, e a situação deveria ter sido conduzida de forma diferente. Pedimos sinceras desculpas por esses erros e nos comprometemos a não repeti-los. Com isso em mente, realizaremos a revisão necessária e um relatório será apresentado ao Conselho da Fifa em sua próxima reunião agendada", publicou a entidade que comanda o futebol mundial.

A entidade ainda descartou a proposta. Mesmo com o recuo, a Fifa encontrou resistência grande da Uefa, que promete boicote às competições enquanto Infantino estiver no comando. Depois de a Conmebol se mostrar a seu lado, agora é a CAF quem dá respaldo à entidade.

"A CAF acolhe e apoia a 'Atualização Conjunta' do Presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do Secretário-Geral, Mattias Grafström. A CAF continuará a concentrar-se em tornar o futebol africano um dos melhores do mundo e reafirma o seu compromisso em aderir às melhores práticas globais de governança, transparência e auditoria", disse Patrice Motsepe, presidente da CAF.

Motsepe ainda revelou não existir motivos para buscar um caminho alternativo na parceria. "Para nós, na África, a adesão à governança, ao devido processo legal e à transparência é crucial e inegociável, uma vez que esta é a prática e a conduta que esperamos dos nossos governos, empresas e outras instituições e organizações. Esta é também a conduta esperada da CAF", destacou.

O dirigente foi categórico quando à confiança em Infantino. "Estamos empenhados em continuar a trabalhar em conjunto com a Fifa, as suas Associações Membro, outras Confederações de Futebol e partes interessadas para salvaguardar e aderir às melhores práticas globais de governança, devido processo legal e transparência e para contribuir para o desenvolvimento e crescimento do futebol em todo o mundo."