Sindicato dos jogadores faz exigências à Fifa e alerta: 'Retirar proposta não apaga revelações'

A Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPRO) publicou, nesta quinta-feira, 6, um comunicado sobre a proposta realizada pela Fifa para atrair investimento privado.

No documento, o sindicato listou uma séria de exigências para entidade colocar em prática o mais breve possível. A principal delas é o pedido por uma reforma estrutural na governança que, segundo a nota, "impossibilite qualquer indivíduo volte a impor decisões unilaterais ao futebol".

Outra solicitação foi a de um compromisso em abrir o diálogo com as partes interessadas da modalidade para a tomada de grandes decisões, que incluem assuntos como o calendário internacional de partidas e a expansão dos torneios.

A nota também pede concessão de direitos de voto no Conselho da Fifa, além da inclusão da "Plataforma Global de Diálogo Social" como parte estrutural da entidade.

A FIFPRO criticou veemente a proposta de Gianni Infantino, que já foi retirada após sofrer repreensões de grande parte do meio do futebol. "Isso não representa apenas uma falha de governança. Trata-se de um profundo abuso do poder presidencial", escreveu o sindicato.

As exigências foram encaminhadas para a Fifa através de uma carta entregue ao setor administrativo. Ela foi assinada pelo presidente da instituição e das suas demais subdivisões.

"Os jogadores não criaram esta crise. Eles insistirão para que o futebol saia dela com instituições mais fortes, salvaguardas mais robustas e uma liderança à altura da confiança que o esporte exige", finalizou.