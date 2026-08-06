Fabinho deixa o Al-Ittihad após três temporadas, mas volta ao Brasil ainda parece distante

O volante Fabinho está livre no mercado após três temporadas defendendo o Al-Ittihad. O experiente jogador anunciou nesta quinta-feira sua saída do clube saudita em emocionante mensagem de despedida. Aos 33 anos, o jogador não anunciou o futuro, mas sonha em retornar à Europa, apesar de estar no plano de alguns clubes brasileiros.

"Olá, torcedores do Al-Ittihad, hoje minha jornada com vocês como jogador chega ao fim, e minha jornada como torcedor deste clube começa. Obrigado pelo acolhimento caloroso e pela hospitalidade que encontrei em vocês. Foi uma honra usar a braçadeira de capitão deste clube histórico, e vivi uma etapa especial da minha carreira esportiva com vocês", anunciou o brasileiro que esteve na Copa do Mundo de 2026.

"Compartilhamos alegrias e tristezas, conquistamos taças juntos, e eu me diverti assistindo à criatividade de vocês nas arquibancadas, a ponto de eu começar a cantar as músicas com vocês cheias de amor. Espero nunca ter poupado esforços em servir esta instituição. Obrigado novamente, o Al-Ittihad sempre permanecerá no meu coração. Ya Itti, Ma Sha Allah", completou, emocionado.

Foram 111 jogos com as cores do Al-Ittihad, com sete gols e oito assistências. Mais que isso, a garra demonstrada em campo o colocou no coração dos torcedores após a conquista de um Campeonato Saudita e uma Copa do Rei.

"Um adeus a um capitão corajoso. Ele chegou como uma estrela, permaneceu humilde e liderou com força. Ele parte após dar tudo de si e criar um legado que as pessoas lembrarão. Ele demonstrou verdadeiro profissionalismo e deu um grande exemplo dentro e fora de campo. Ele é um dos capitães do Al-Ittihad em um período excepcional de sucesso. Obrigado, Fabinho, você sempre será especial para os torcedores", prestou homenagem o Al-Ittihad.

Depois da frustração com a não contratação de Danilo, do Botafogo, o Palmeiras poderia ser um dos possíveis destinos após sondagem no começo da temporada. Por enquanto, porém, não há movimento da diretoria alviverde na contratação. O Fluminense, no qual acabou revelado após fazer a base no Paulínia, também gostaria de tê-lo após nenhum jogo como profissional no País.