Corinthians é vítima de sua ineficácia e dá adeus à Copa do Brasil com vitória insuficiente

Atual campeão, o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil. O time até venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, mas não conseguiu fazer o suficiente para reverter o placar no agregado, após os colorados terem feito 2 a 0 na primeira partida.
O time paulista cumpriu a expectativa de tentar sufocar o adversário diante da desvantagem. Foi também uma abdicação ao "dinizismo", com abuso de cruzamentos em busca de Pedro Raul. Apesar de a estratégia ter funcionado uma vez, foi muito menos do que se tentou - e menos do que se precisava. Gustavo Henrique havia aberto o placar.
O Corinthians pecou pela falta de eficácia e também ao falhar defensivamente contra um Inter que quase não atacava. A equipe gaúcha manteve-se esperta como na primeira partida para ser fatal ao melhor estilo copeiro, com Bernabei.
Fernando Diniz trocou Gui Negão, titular em Porto Alegre, por Pedro Raul, na tentativa de ocupar mais a área colorada. A mudança veio acompanhada de uma alteração no estilo de jogo. O Corinthians fez menos associações para a construção de jogadas e priorizou cruzamentos na área em busca do centroavante. A defesa do Inter conseguia bloquear as ofensivas.
No fim do primeiro tempo, a insistência funcionou, na bola parada. Garro cobrou falta na área. Gustavo Henrique cabeceou, e Matheus Cunha espalmou para frente. O zagueiro, então, conferiu com o pé e abriu o placar aos 42 minutos. Pedro Raul apareceu impedido no lance, mas não participou da jogada, segundo a interpretação de Felipe Fernandes de Lima.
Apesar do gol, a estatística mostrava que o volume de jogo era desproporcional ao placar. O Corinthians terminou o primeiro tempo com 10 chutes, contra nenhum do Inter, mas só exigiu do goleiro colorado em um, no lance do gol.
Os colorados, porém, mudaram a postura após o retorno dos vestiários. O time ficou longe de pressionar o Corinthians, buscou, contudo, sair mais para o ataque e reter a posse de bola.
Ainda assim, foi em um chutão que o Inter levou perigo. Alan Patrick matou o lançamento, Gabriel Paulista falhou em dar o bote, e o camisa 10 pôde abrir para Bernabei na esquerda. O argentino acertou um "pataço" aos 13 minutos do segundo tempo. Hugo Souza tentou, mas não teve chances de defender. Foi apenas a segunda finalização colorada no jogo, a primeira a acertar o gol.
A construção corintiana continuou sem qualidade. O time passou até a ceder mais espaços para escapadas coloradas. Pedro Raul finalmente cumpriu sua função aos 25 minutos. Matheus Bidu fez o cruzamento da esquerda, achando o centroavante, que fechava pela direita e cabeceou na saída de Matheus Cunha. Foi o primeiro gol do atacante na temporada.
O jogo esquentou, com mais disputas físicas no meio de campo. Um integrante da comissão técnica do Inter acabou expulso por reclamações. A postura corintiana ganhava ares de desespero conforme o cronômetro avançava.
O nervosismo fez com que as finalizações piorassem. No acréscimo, a perspectiva já era de apenas levar a partida aos pênaltis, caso o Corinthians fizesse um gol. O Inter resistiu com voracidade e selou a sua classificação.
As quartas de final da Copa do Brasil serão definidas por sorteio, a ser realizado no dia 11, às 11h, na sede da CBF. Os jogos da próxima fase estão previstos para 26 de agosto e 3 de setembro. A partir das quartas, o chaveamento até a final é definido.
No domingo, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, no qual é nono colocado, com 29 pontos. O adversário será o Red Bull Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Depois, o time terá o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 2 X 1 INTER
CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Allan), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Jesse Lingard), Breno Bidon (André Carrillo) e Rodrigo Garro (Dieguinho); Kaio César (Matheus Pereira) e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.
INTER - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia (Braian Aguirre); Paulinho (Ronaldo), Bruno Henrique (Juninho) e Alan Patrick (Alerrandro); Vitinho, Bernabei e Carbonero (Allex). Técnico: Paulo Pezzolano.
GOLS - Gustavo Henrique, aos 42 minutos do primeiro tempo; Bernabei, aos 13, e Pedro Raul, aos 25 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Matheuzinho; Gustavo Henrique, Carbonero e Paulinho.
ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).
PÚBLICO - 44.777 presentes.
RENDA - R$ 3.371.710,00.
LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.