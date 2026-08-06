Roberto Mancini apresenta nova equipe técnica da seleção italiana

Ausente nas últimas três edições de Copa do Mundo e diante da maior crise de sua história, a seleção italiana de do técnico Roberto Mancini começa a tomar forma. A nova equipe técnica foi apresentada nesta terça-feira para início dos trabalhos visando a pré-temporada de setembro, antes dos jogos da Liga das Nações da Uefa, quando terá pela frente confrontos com Turquia, França e Bélgica.
Gabriele Oriali, campeão mundial de 1982, será o gerente. Ex-técnico da seleção sub-19 traz consigo muitos anos de experiência adquirida nas categorias de base.
Alberto Bollini será o auxiliar, juntamente com Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone como seus assistentes técnicos.
Completam a equipe técnica, o treinador de goleiros Marco Roccati e seu auxiliar Cristiano Lupatelli, os preparadores físicos Giacomo Ceci e Marco Montini, e os analistas de jogos Renato Baldi e Christian Venturini.