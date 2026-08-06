Alex Escobar passa por cirurgia para retirada de tumor em hospital no Rio de Janeiro

Alex Escobar enfrentou, nesta quinta-feira, uma cirurgia bem-sucedida para a retirada de um tumor benigno no timo, órgão que realiza a maturação das células de defesa do sistema imunológico. O procedimento ocorreu na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pelo portal "Ge". No final do mês de junho, Alex sofreu um "pico de pressão" durante uma participação ao vivo na TV Globo, situação que exigiu que o jornalista se afastasse da cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Segundo o veículo, Escobar está bem e fez exercícios físicos com frequência nas semanas que antecederam à cirurgia. Ele possui miastenia, doença autoimune que bloqueia a comunicação entre os nervos e os músculos.

Ainda de acordo com o "Ge", a expectativa é que os principais sintomas da condição de Alex passem a ser controlados com a retirada do tumor.

Em março, o apresentador já havia passado por uma cirurgia para a retirada de pólipos nas cordas vocais. Na ocasião, Alex Escobar também ficou longe das câmeras por um determinado período.