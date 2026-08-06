México presta apoio a Infantino e é contrário a posicionamento da Concacaf

A Federação Mexicana de Futebol publicou, nesta quinta-feira, um comunicado em apoio a Gianni Infantino, presidente da Fifa, no qual defende a continuidade do dirigente suíço no cargo máximo da entidade.

Segundo a nota, o país, que foi uma das sedes da última Copa do Mundo, acredita que a melhor defesa para o futebol está na "institucionalidade e no respeito à governança e aos processos que a resguardam".

O ponto de vista vai contra o posicionamento oficial da Concacaf, que criticou a proposta de captação de investimento privado idealizada por Infantino.

Paralelo ao comunicado divulgado pela Conmebol nesta quinta, Argentina e Paraguai também se posicionaram de forma autônoma sobre o ocorrido.

Os atuais vice-campeões do mundo celebraram a retirada da Fifa Forward Enterprise (FFE) e afirmaram que é preciso exaltar o reconhecimento dos erros cometidos no processo.

"Priorizar as normas de governança é um pilar fundamental para o fortalecimento das boas relações entre a Fifa, suas associações-membro e as confederações", disse a Associação do Futebol Argentino (AFA).

Já a Associação Paraguaia de Futebol (APF), também elogiou o mandado de Gianni Infantino e reforçou sua posição. "Estamos convencidos de que o diálogo, o fortalecimento da governança, o respeito às estruturas estatutárias e a observância dos procedimentos democráticos constituem pilares essenciais para preservar a unidade, a estabilidade e a convivência harmoniosa da família do futebol mundial", escreveu a entidade.