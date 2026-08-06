Diniz detona arbitragem após eliminação do Corinthians: 'Foi determinante neste confronto'

O técnico Fernando Diniz apontou a arbitragem como a grande responsável pela eliminação do Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, apesar da vitória, por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, diante do Internacional.

"O Inter teve seus méritos, mas a arbitragem foi determinante neste confronto. O Inter fez cera o tempo todo e o juiz só deu nove minutos de acréscimos. Ele não teve preocupação nenhuma de fazer o jogo andar. Quando apontou os acréscimos, o Inter continuou fazendo cera e ele nada fez. O Atlético-MG fez gol decisivo no Juventude faltando cinco, três segundos para o final", disse o treinador corintiano em entrevista coletiva.

Diniz afirmou que a aprovou a atuação do Corinthians, apesar da eliminação. "Futebol não segue uma lógica, mas o Inter deu um chute no gol, uma bola difícil, que acertou lá no trinco, com rara felicidade do Bernabei. Jogadores estão de parabéns, a torcida ficou alegre e aplaudiu ao final do jogo porque se sentiu representada por uma equipe que jogou com raça e vontade, como um time corintiano."

O Corinthians volta a jogar no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. No dia 13, o time disputa o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, em Buenos Aires, frente ao Rosário Central.