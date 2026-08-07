Diniz se diz 'ansioso' para contar com Memphis no Corinthians: 'Vai dar peso para o time'

Memphis Depay esteve na Neo Química Arena para acompanhar a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Internacional pela Copa do Brasil. Apesar do resultado, o time acabou eliminado, já que tinha perdido por 2 a 0 no jogo de ida.

O desfecho poderia ter sido outro caso o atacante holandês estivesse em campo. Memphis não atua pelo Corinthians desde maio, ainda antes da Copa do Mundo. Em 31 de julho, o contrato do jogador foi encerrado, em meio a negociações por uma renovação.

O técnico Fernando Diniz espera contar com o jogador, o qual avalia que "dará peso ao time corintiano". "O mais importante é que a gente está muito próximo de contar com ele. Ainda não tive esse privilégio desde que cheguei. Ele é muito decisivo, tem um brilho diferente. Estou ansioso pela renovação, está muito perto de acontecer", falou o treinador na entrevista coletiva após a partida.

A presença de Memphis no estádio foi mais uma evidência de que o novo vínculo está engatilhado. Ele voltou ao Brasil apenas nesta semana e já passou por uma bateria de exames médicos.

"Devemos resolver nos próximos dias para trabalharmos juntos. Ele é um cara que vai dar peso para o time, qualidade, experiência", concluiu Diniz.

Sem a Copa do Brasil, restam duas competições para o Corinthians na temporada. A equipe volta a jogar no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. No dia 13, o time disputa o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, em Buenos Aires, frente ao Rosário Central.