Ponte Preta e São Bernardo visitam Ceará e Operário-PR pela Série B na busca de encerrar jejum

Em má fase na Série B do Campeonato Brasileiro, os paulistas Ponte Preta e São Bernardo visitam Ceará e Operário-PR, respectivamente, nesta sexta-feira, na abertura da 21ª rodada. O time de Campinas que não vence há 11 jogos e assumiu a lanterna, vai até a Arena Castelão, às 20h30, enquanto a equipe do ABC vive uma série de oito jogos sem vitórias e desgarrou da parte de cima da tabela, atua às 19h30 no Estádio Germano Krüger.

A Ponte Preta vive sua pior crise em 126 anos de existência. Com salários atrasados, caiu para a última posição na última rodada, após empatar por 1 a 1 com o Athletic-MG e ver o América-MG superar o Goiás, por 1 a 0. Com apenas nove pontos em 20 jogos, o time tem 99% de chances de rebaixamento, um ano após conquistar o título da Série C.

O Ceará, por sua vez, também está na parte de baixo da tabela. O triunfo contra o São Bernardo, por 4 a 3, fora de casa, na última rodada, fez o time sair da zona vermelha, subindo para o 16º lugar, com 22 pontos, mas pode retornar em caso de derrota e vitórias dos rivais nesta rodada.

Já o São Bernardo, que chegou a liderar a Série B no início, vem caindo de posições. Com oito jogos de jejum, saiu até da zona de playoffs nas últimas rodadas e já aparece na segunda parte da tabela, na 12ª colocação, com 27 pontos. O time busca a retomada no 2º turno, para não ver a disputa pelo acesso cada vez mais longe.

Enquanto o Operário-PR briga pelas primeiras posições e busca a reabilitação. No seu último compromisso, foi superado pelo Atlético-GO, por 3 a 1, e perdeu a vice-liderança, seguindo com 35 pontos, caindo para o terceiro lugar, empatado com o Juventude, porém em desvantagem nos critérios de desempate.

A rodada está desmembrada nos próximos dias, com dois jogos sábado, quatro domingo, um na segunda e outro na terça-feira. Antes do início da segunda rodada do returno, o Criciúma lidera isoladamente com 40 pontos, cinco na frente de Juventude e Operário-PR, com 35. Em seguida, Fortaleza e Vila Nova-GO têm 34 e Novorizontino, 33, fechando a zona de disputa de vagas de acesso.

O regulamento foi alterado este ano. Os dois primeiros colocados - campeão e vice - vão subir direito, enquanto as outras duas vagas serão disputadas num quadrangular entre os times que terminarem os dois turnos entre a 3ª e a 6ª posição.

Os quatro últimos, como sempre, serão rebaixados à Série C. No momento seriam clubes tradicionais: Londrina-PR e Avaí, com 20 pontos, América-MG, com 11, e Ponte Preta, com nove.