João Fonseca volta a derrotar Casper Ruud e alcança 3ª rodada no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca voltou a derrotar Cásper Ruud. Depois de bater o norueguês no Grand Slam de Roland Garros, em maio, o brasileiro venceu o adversário 14º do mundo, nesta sexta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, em 1h54, na terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Com a vitória, Fonseca (26 do mundo) vai encarar o norte-americano Ben Shelton, dos Estados Unidos, décimo do ranking, nas oitavas de final.

O jogo começou bastante equilibrado e os tenistas tiveram de variar muito o jogo para conseguirem manter seus serviços. Nos dois primeiros games, João e Ruud travaram belos duelos com mais de cinco minutos de disputa.

Ruud chegou fácil a 2/1, enquanto João teve de salvar dois break points para igualar em 2/2. O norueguês seguiu firme no quinto game, ao abrir 3/2 sem perder nenhum ponto e conseguiu a primeira quebra de saque do brasileiro no sexto game, abrindo 4/2. João cometeu três erros não-forçados seguidos. Mas João respondeu na sequência e devolveu a quebra para Ruud.

No décimo game, João obteve o primeiro ace para igualar o placar em 5/5. Já a quarta dupla falta não impediu que o norueguês chegasse a 6/5. Sacando bem, João con firmou seu saque e levou a decisão da parcial para o tie-break.

O desempate começou com mais uma dupla falta de Ruud, que devolveu o mini-break e ainda impôs um ace para ficar com 3/2. Um erro do João deixou Ruud em vantagem com 4/3, mas o brasileiro se recuperou no nono ponto (4/5). Com bom saque e um 'smash', o brasileiro chegou ao set point: 6/5.

Ruud a acertou novo ace e empatou. João foi consistente em dois pontos decisivo e fechou o tie=break em 8/6, após 1h05 de jogo.

João Fonseca começou muito bem o segundo set, impondo o ritmo da partida. Com isso, abriu logo 2/o com direito a uma quebra de saque. E o brasileiro não parou por aí. O terceiro ponto no set veio com um belo ace para baixar a intensidade de Ruud, que buscava uma reação.

Ruud teve de lutar bastante para conseguir seu primeiro ponto na parcial e ainda contou Colm dois erros não-forçados do brasileiro quando a disputa estava em 40/40. Com ótima variação de saque, João chegou a 4/1 e Ruud diminuiu para 4/2.

João colocou dois backhands sensacionais para obter o quinto game e deixar Ruud bastante pressionado. O norueguês sacou para 5/3. O brasileiro sacou e definiu a vitória.