Bia Haddad Maia anuncia pausa na carreira: 'Não tem sido fácil a minha relação com o tênis'

Bia Haddad Maia usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para anunciar uma pausa na carreira profissional de tenista. A atleta revelou que não vai jogar no segundo semestre.

"É uma decisão que venho enfrentando mentalmente há alguns meses, não tem sido fácil a minha relação com o tênis. Queria dividir isso com vocês", disse Bia.

"É um tempo, na verdade, um até breve. Quero muito poder aprender e descobrir coisas. Tem coisas na vida que não são só externas. As decisões parecem muito fáceis de serem tomadas, mas, na verdade, são muito internas. Fiquei lutando muito contra coisas que eram mais exteriores. De fato, fiz mudanças, tomei decisões, tentei ir por caminhos diferentes e chegou esse momento de dar essa pausa", afirmou.

Bia entrou em quadra pela última vez no torneio de Wimbledon, quando perdeu na estreia e somou oito derrotas consecutivas.

Aos 30 anos, a paulistana Entre teve como maiores feitos ter chegado à semifinal de Roland Garros em 2023, a final do WTA 1000 do Canadá em 2022, e a conquista do WTA 500 da Coreia do Sul em 2024. Seu melhor ranking foi o 10º lugar, em junho de 2023. Ela somou pouco mais de US$ 9 milhões em prêmios, com 479 vitórias e 270 derrotas.