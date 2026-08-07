São Bernardo bate Operário-PR e volta a vencer na Série B após oito jogos

O São Bernardo mostrou a pontaria mais calibrada e se recuperou na Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Nesta sexta-feira, no Estádio Germano Krüger, levou a melhor sobre o Operário-PR na abertura da 21ª rodada por 3 a 1. Este jogo marcou a estreia do técnico Vinícius Bergantin no lugar de Ricardo Catalá no time paulista.

Com o resultado, os paulistas voltaram a vencer após oito jogos e dois meses, chegando aos 30 pontos, encostando no G-6. Os paranaenses, por sua vez, estacionam nos 35 pontos e perdem a chance de ficar na vice-liderança provisória.

O jogo começou bastante truncado e equilibrado, além de marcado por muitos erros dos dois lados devido à falta de criatividade.

Apesar de dominados, os paulistas responderam efetivamente. Romisson recebeu de Rodrigo Ferreira pela direita e cruzou na medida para Pedrinho, que completou para o fundo das redes, aos 29 minutos. Os paranaenses ainda tentaram em cobrança de falta de Doka, porém a bola ficou na parte superior da barra. No final, Miranda desviou após levantamento na pequena área, contudo o lance foi invalidado por posição irregular.

Na volta para a etapa final, o Operário teve uma troca, enquanto o São Bernardo se manteve inalterado. A mudança não surtiu efeito imediato, pois o duelo seguiu sem muitas emoções ofensivas dos dois times, já que a forte marcação de ambas prevaleceu.

Em um descuido dos visitantes, os mandantes conseguiram o empate: Gabriel Feliciano chutou de longe, o goleiro Alex Alves deu rebote e Vinícius Diniz completou para as redes, aos 21.

Os paranaenses tentaram a virada em uma batida de Boschilia, que o goleiro adversário voltou a salvar. A pressão persistiu, entretanto, faltou pontaria, que gerou um banho de água fria. Após trocar passes no ataque, os paulistas selaram a vitória quando Romisson achou bom passe e Lucas Lima finalizou na saída de Vagner, aos 41.

O Operário se desesperou e foi ao ataque desordenadamente, sofrendo o terceiro gol noutro contra-ataque. Romisson, de novo, fez o passe, desta vez, para Pedro Vitor entrar na área e escolher o canto para fazer 3 a 1.

Os times voltam a campo, pela 22ª rodada da Série B, na próxima semana. O São Bernardo encara o Botafogo no Primeiro de Maio na sexta-feira, às 19h30, enquanto o Operário recebe o Avaí, no Germano Krüger, às 11h do domingo.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 x 3 SÃO BERNARDO

OPERÁRIO-PR - Vagner; Doka (Maguinho), Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade (Neto Paraíba), Vinícius Diniz e Boschilia; Berto (Maxwell), Caio Dantas (Vinícius Mingotti) e Aylon (Moraes). Técnico: Luizinho Lopes.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Jemerson e Mário Sérgio (Pará); Foguinho (Marcão Silva), Romisson, Dudu Miraíma (Lucas Lima) e Hyoran (Pedro Vitor); Pedrinho (Daniel Davi) e Felipe Garcia. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Pedrinho, aos 29 minutos do primeiro tempo. Vinícius Diniz, aos 21, Lucas Lima, aos 41, e Pedro Vitor, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Miranda e Berto (OPE); Hyoran e Alex Alves (SBE).

ÁRBITRO - Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

RENDA - R$ 82.180,00.

PÚBLICO - 3.194 (2.989 pagantes).

LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grosa (PR).