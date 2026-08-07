Luis Roberto retorna às transmissões da Globo após fim do tratamento contra o câncer

Luís Roberto já tem data marcada para voltar às transmissões de futebol. Na próxima quarta-feira, o narrador estará à frente do duelo entre Cruzeiro e Flamengo, no Mineirão, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Ele estava afastado do trabalho na TV Globo para tratar uma neoplasia na região cervical. As sessões de radioterapia e quimioterapia se encerraram há duas semanas.

"Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo", afirmou Luís para o portal "Ge".

"Depois de um período de luta e superação, voltar a fazer o que amo, reencontrar colegas queridos, entrar novamente em um estádio, ligar o microfone, viver aquela energia única, é sentir a vida pulsando com toda a intensidade que ela merece!", completou.

O jornalista foi diagnosticado em abril durante a realização de exames de rotina. O problema o tirou das transmissões da TV Globo nos últimos meses, incluindo da cobertura da Copa do Mundo.

O confronto entre cariocas e mineiros ocorre às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. O jogo de volta será no dia 19 de agosto, também às 21h30, no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.