Ceará vence, se afasta da degola e deixa a Ponte Preta em jejum de 15 rodadas na Série B

Pela sétima vez na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta terminou o jogo sem onze jogadores em campo, nesta sexta-feira com derrota para o Ceará por 2 a 0, na Arena Castelão, pela 21ª rodada. Júlio foi expulso de campo com 20 minutos de jogo, pouco antes de Lucca abrir o placar, enquanto Giulio ampliou na etapa final.

A vitória levou o Ceará para a 14ª colocação, na abertura da rodada, alcançando 25 pontos. A Ponte Preta segue na lanterna da tabela, com apenas nove pontos, e 14% de aproveitamento até agora e sem vencer há 15 jogos.

A luta contra o rebaixamento fez as duas equipes entrarem com intensidade em campo. Enquanto a Ponte ocupa a última posição, o Ceará entrou como o primeiro clube fora do Z-4.

Aos oito minutos, Giulio fez boa jogada pela esquerda e finalizou com desvio, tirando as chances de defesa do goleiro Vinícius. Vina conferiu na segunda trave, de cabeça, mas a arbitragem deu impedimento do camisa 29, anulando o primeiro gol do jogo.

Elvis criou outra grande chance deixando Léo Gomes na cara do gol, mas o volante perdeu. Aos 20 minutos, o cenário desandou para a Ponte Preta: Júlio recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo, enquanto Kevyson pediu para ser substituído ao indicar lesão, cedendo vaga a Diego Leão.

Pouco depois, o inevitável aconteceu quando Giovanni Pavani tocou na área e Lucca finalizou rasteiro e acertou o cantinho, indefensável para Vinícius Ferrari, abrindo 1 a 0, aos 28 minutos. No final do primeiro tempo, Brandão voltou a vacilar na hora de definir a jogada, após passe de Léo Gomes, desperdiçando chance inacreditável para o time paulista.

A bola voltou a rolar na segunda metade e, logo no primeiro minuto, Thalisson saiu de campo lesionado, dando espaço para Luiz Otávio ir a campo. O duelo na sequência seguiu em ritmo leve, e praticamente com números definidos. Aos 20, Giulio ainda teve a chance de ampliar o placar, mas foi mais um que deixou passar uma chance claríssima.

Vinícius Ferrari salvou a Ponte após a finalização de Lucca. Em seguida, Melk tentou marcar o segundo, mas acertou Vina no meio do caminho. Aos 32, Giulio se redimiu, tirando dois marcadores e finalizando de cavadinha, para vencer Ferrari e abrir 2 a 0.

A Ponte Preta abre a 22ª rodada recebendo o Náutico no estádio Moisés Lucarelli, na sexta-feira (14), a partir das 19h30. O Ceará joga no sábado (15), às 18h30, recebendo o Cuiabá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 0 PONTE PRETA

CEARÁ - Richard; Bryan Borges, Thalisson (Luiz Otávio), Gabriel Rocha e Sávio; João Gabriel, Giovanni Pavani (Richardson) e Vina (Lucas Mugni); Nicolás Ferreira (Melk), Lucca (Renzo López) e Giulio. Técnico: Daniel Paulista.

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Júlio, Lucas Cunha, Palacios (Daniel Baianinho) e Diego Porfírio; André Lima (Gustavo Telles), Léo Gomes e Elvis (Gustavo Almeida); Kevyson (Diego Leão), Brandão e David da Hora (Rodrigo Souza). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Lucca, aos 28 minutos do primeiro tempo. Giulio, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Gabriel (Ceará); Júlio, Lucas Cunha e Gustavo Almeida (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Júlio (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).