João Fonseca se orgulha de vitória em Montreal e comenta pausa de Bia Haddad: 'Volte com tudo'

João Fonseca afirmou ter ficado orgulhoso de sua atuação na vitória desta sexta-feira sobre o norueguês Cásper Ruud no Masters 1000 de Montreal. O tenista brasileiro também aproveitou para mandar uma mensagem para a compatriota Bia Haddad Maia, que anunciou pausa na carreira.

"Bia é uma mulher de muito poder. Ela inspira muitas crianças e me inspira também pela pessoa que é, pela atleta que é. Ela é demais também fora da quadra, todo mundo gosta dela. Espero que ela descanse e volte com tudo no lugar que ela deve estar. Vamos acolher os brasileiros que a gente tem", disse João em entrevista para a ESPN.

Sobre a vitória sobre Ruud, o brasileiro afirmou que teve de buscar solução para o saque, que, segundo ele, não estava bom na partida. "Foi um jogo muito apertado. Não saquei muito bem e então precisei buscar uma solução e foi sacar o segundo saque como se fosse o primeiro, com mais força. E estou orgulhoso do que fiz."

A disputa intensa com Ruud, ex-número 2 do ranking, foi salutar para João. "Adversário me colocou muita pressão, é inteligente, tem uma direita forte... São nesses jogos que é preciso obter soluções. São caras que dão muita bagagem. É neste momento que você aprende. Se é neste lugar que a gente quer chegar, temos de enfrentar esses caras."