Criciúma tenta ampliar vantagem na liderança da Série B em domingo de briga por G-6

O domingo de futebol será decisivo para o rumo do Campeonato Brasileiro da Série B. Com quatro partidas agendadas ao longo do dia, a 21ª rodada promete intensificar a disputa pelo topo da tabela, pela consolidação dentro do G-6 e também na fuga da parte inferior da classificação.

O líder Criciúma abre os trabalhos às 11h visitando o Athletic-MG na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). No topo com 40 pontos, o time catarinense tenta emplacar mais um resultado positivo fora de casa para ampliar sua vantagem no topo, enquanto os donos da casa, com 28, buscam encostar no primeiro lote.

Às 16h, o Estádio Jorge Ismael de Biasi recebe o duelo mais aguardado da rodada. O Novorizontino, que soma 33 pontos e busca se manter no G-6, mede forças com o vice-líder Juventude, que tem 35 e está pronto para diminuir a diferença em relação à liderança.

No mesmo horário, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), o Náutico, com 25, tenta quebrar um incômodo jejum de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento. O time nordestino terá pela frente o Atlético-GO, que acumula 31 pontos e precisa do triunfo para retornar à zona de classificação aos playoffs.

A programação termina às 18h com o embate entre Cuiabá e Fortaleza na Arena Pantanal. Na 15ª colocação com 25 pontos, o time da casa tenta reagir, enquanto os cearenses buscam a vitória fora de casa para alcançar os 37 e se firmar no G-6. E entra em campo com confiança após vencer por 3 a 2 o Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil.

O encerramento da 21ª rodada ocorre entre a noite de segunda e terça-feira com partidas isoladas. Na segunda-feira, o Goiás recebe o Londrina no Estádio Hailé Pinheiro, às 19h30.

No mesmo horário do dia seguinte, terça-feira, Avaí e CRB fecham os trabalhos da rodada em duelo marcado para a Ressacada, em Florianópolis (SC).