Atlético-MG visita o Remo por segunda vitória seguida no Brasileirão

Invicto há três jogos no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG tem uma nova oportunidade para vencer dois jogos seguidos na competição. Neste sábado, às 18h30, visita o Remo no Mangueirão, em Belém (PA), pela 22ª rodada. O adversário conseguiu pontos importantes recentemente, mas continua na briga contra a degola.

No meio da semana, o Atlético venceu o Juventude por 1 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, vem de vitória diante do Vasco por 1 a 0, empate com o Bahia por 1 a 1, e vitória contra o líder Palmeiras por 2 a 1. Com isso, soma 28 pontos no décimo lugar.

Os mineiros buscam, portanto, a segunda vitória seguida, algo que só aconteceu uma vez nesta edição, quando venceu a Chapecoense (4 a 0) e Athletico-PR (2 a 1), em abril. Fora de casa, porém, o time pode vencer a terceira seguida, já que os triunfos contra Vasco e Palmeiras foram como visitante.

O técnico Eduardo Domínguez precisará fazer ao menos uma mudança na escalação em relação ao jogo da Copa do Brasil no meio de semana. Isso porque o lateral-esquerdo Renan Lodi está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Kauã Pascini. O meia Gustavo Scarpa também se tornou baixa por lesão na coxa.

Domínguez valorizou o avanço na Copa do Brasil e pediu o mesmo ritmo na sequência. "Quase não sofremos diante do Juventude. Jogar contra um time da Série B que está brigando para subir, que tem muita força, muita garra, é muito difícil. Precisamos manter essa atitude em todos os jogos."

O Remo não teve a mesma sorte na Copa do Brasil e foi eliminado pelo Santos, ao perder por 1 a 0 em casa. No Brasileirão, também vem de derrota em confronto direto com o Mirassol, por 2 a 1, fora. Diante de sua torcida, porém, vem de duas vitórias seguidas: São Paulo (1 a 0) e Vitória (2 a 0).

Nos últimos oito jogos, conquistou quatro vitórias e um empate que fizeram o time alcançar 21 pontos. Embora ainda esteja na 19ª colocação, a diferença para o Internacional, primeiro fora do Z-4, é de apenas um ponto.

O técnico Léo Condé não poderá contar com o zagueiro Zé Ivaldo, que foi expulso no último jogo. Marllon, expulso na Copa do Brasil, foi julgado e pegou um jogo de suspensão, que precisará ser cumprida no Brasileirão. Assim, o setor deve ser formado com Matheus Felipe e Léo Andrade. Por outro lado, o volante Patrick, que não enfrentou o Santos na Copa do Brasil por questões contratuais, reassume a titularidade.

FICHA TÉCNICA

REMO X ATLÉTICO-MG

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Léo Andrade e Mayk; Patrick, Leonel Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

ATLÉTICO - Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Kauã Pascini; Alan Franco, Cissé e Victor Hugo; Cuello, Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).